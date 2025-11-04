Sólo dos jugadores quedan por debutar en liga con el Xerez CD esta temporada

El Xerez CD comenzará a preparar este miércoles su difícil salida al Juan Cayuela de Totana, donde se enfrentará este próximo domingo (11:30 horas) a La Unión Atlético, rival con el que está empatado a 15 puntos yq que está situado un puesto por encima de los azulinos. Diego Galiano está pendiente del alcance de la lesión de Chacartegui, quien sintió un pinchazo en la rodilla tras un salto en el encuentro contra el Linares Deportivo, y de Adri Rodríguez, que en teoría debe llegar al domingo después de perderse el choque en Linarejos por una sobrecarga.

En el campo jiennense se produjo el debut en liga del lateral izquierdo Leo Vázquez. El isleño entró en el minuto 54 sustituyendo a Felipe Chacartegui, que pedía el cambio al sentir el pinchazo en una rodilla tras un salto. El defensa tuvo que vérselas con Álex Caramelo, que se cambió de banda en la segunda mitad, y luego con Pedro Peña, que también debutaba en el Linares Deportivo.

A sus 21 años, Vázquez llegaba al Xerez CD procedente del Recreativo Granada, equipo con el que apenas contó con minutos la pasada campaña debido a una lesión, aunque en la 23/24 disputó siete partidos como titular en Primera RFEF en el Intercity, además de salir como suplente en otros nueve encuentros. El lateral, con una buena proyección deportiva, se enrolaba este verano en las filas del Deportivo, pero no había contado con minutos hasta ahora. Sufrió una lesión a principios de temporada que le tuvo fuera de combate un par de semanas y además tiene como rival por el puesto a Chacartegui, jugador en el Top 3 de mejores laterales izquierdos de la categoría.

La lesión del '3' del Xerez CD le puede abrir las puertas de la titularidad, aunque Diego Galiano también tiene otras opciones, como cambiar a Ricky de banda y retrasar a Javi Rodríguez al lateral derecho o apostar por Mancheño en la derecha. Precisamente, el lateral diestro de Dos Hermanas es uno de los dos jugadores que aún no han debutado con el Deportivo esta temporada. En su caso, también ha pasado por una lesión de pubis que le ha tenido en el dique seco varias semanas.

El otro futbolista que no tiene minutos con Diego Galiano es Manu de la Lama. El centrocampista llegó al Xerez CD el curso pasado en el mercado de invierno para suplir la salida de David García, quien acabaría recalando en el Cádiz siendo cedido al Atlético Sanluqueño. De la Lama tuvo minutos en el partido de Copa RFEF contra el Molinense, pero tampoco ha debutado en Liga. Checa no contó mucho con él la liga pasada, sólo fue titular en el partido contra el Antoniano y disputó otros cinco encuentros con un total de 126 minutos jugados.