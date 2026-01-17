Galiano: "El Águilas es un equipo valiente, va a ser un partido muy duro, pero es pronto para hablar de final"

El Xerez CD se juega el liderato con el Águilas este domingo en Chapín y Diego Galiano, técnico azulino, espera sumar los tres puntos ante un rival que presume de tener la mejor defensa del campeonato, así como a los dos máximos goleadores del curso, Chris Martínez (10) y Javi Castedo (6), este último recién llegado procedente del Estepona. El míster guadalcacileño espera un partido igualado ante un rival "que hace muchas cosas bien, no sólo defiende bien, sino que también ataca bien" y resalta que pese a la "importancia" del partido, no es decisivo. "Es pronto para eso".

¿Una final?

"Es pronto, no por ganar esta semana seremos campeones al final, esto es una maratón, pero todo lo que sea ir escalando puestos, todo lo que sea ir sumando puntos es bueno. Son tres puntos muy importantes en nuestra casa ante un rival que está en un buen momento, un equipo muy bien trabajado, que sabe muy bien a lo que juega. Sabemos que va a ser un partido muy duro e intentaremos hacerlo lo mejor posible para que los puntos se queden aquí".

La mejor defensa

"El Águilas defiende bien, ataca bien, maneja todos los factores del juego, es muy práctico, con mucha calidad y ahí están sus números y sus resultados porque están donde están por méritos propios. Sabemos que nosotros también tenemos cosas buenas, que estamos haciendo las cosas bien, así que intentaremos seguir haciéndolas" .

Planteamiento rival

"Cada partido es un mundo y cada entrenador plantea su partido según como lo vea. Yo creo que ellos son un equipo que tienen muy claras sus armas, tampoco te vaya a racanear, va a ser valiente, un equipo que hace muchas cosas bien durante el juego. Espero un partido en el que ellos van a venir a ganar, igual que nosotros".

Futuro

"Hay que seguir siendo ambiciosos, hay que seguir yendo a muerte por todo lo que podamos conseguir. Hemos sumado 6 de 6 nada más empezar el año, pero tenemos que intentar seguir sumando porque hay que acumular muchos puntos para intentar hacer cosas bonitas. Nuestra ilusión es seguir trabajando, seguir intentando ganar cada partido como si fuera el último para intentar llegar en este maratón lo más arriba posible, que es la ilusión que tenemos todos".