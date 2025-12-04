Galiano y el Pedro Garrido: "El campo está fatal, no se le pasa el rulo, hay boquetes y aquí no viene nadie"

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, ha mostrado su preocupación por el estado del césped del Estadio Pedro S. Garrido, la instalación que viene utilizando el Deportivo esta temporada para los entrenamientos semanales después del convenio que firmó la entidad con el Ayuntamiento de Jerez. El césped ya tuvo una primera resiembra hace unas semanas costeada por el XCD, pero las lluvias, un mantenimiento escaso y la proliferación de entrenamientos y partidos -es el campo que también utiliza el Jerez Industrial- provocan que de nuevo esté en malas condiciones.

Galiano ha expresado su opinión al respecto: "El campo está fatal, no está en condiciones para trabajar. Yo creo que hay que prestarle un poco más de atención. El compañero que trabaja aquí está jubilado, adaptándose a la jubilación y aquí no viene nadie. Al campo no se le pasa el rulo, hay muchos boquetes, hay problemas con el riego y como no hay nadie, saltan los aspersores y se queda todo esto encharcado y a veces es muy jodido trabajar. Pero es lo que hay, tenemos este campo, que ya es mucho para nosotros, pero creo que si le pusiéramos un poco más de atención podríamos trabajar un poco mejor".

Indudablemente, el estado del campo influye en la calidad de los entrenamientos y también existe el riesgo de un número mayor de lesiones: "Hemos hablado con los futbolistas por si nos íbamos a entrenar a Picadueñas, pero prefieren seguir aquí porque después no son pisadas iguales y afecta a las articulaciones. Aquí ha habido también un par de momentos, el otro día fue Isma con la rodilla, y Jaime Fuentes igual, que se quedó clavado con el barro. Pero bueno, con lo que hay hay que adaptarse y trabajar".