Galiano y su reflexión sobre los despidos de compañeros de banquillo: "Igual yo no estaba aquí..."

Este jueves 4 de diciembre se ha anunciado la destitución de Xavi Molist al frente del Estepona, el segundo entrenador que cae en el club malagueño cuando se llevan disputadas 13 jornadas de liga y el séptimo de la temporada en el Grupo 4 de Segunda RFEF. Diego Galiano, técnico del Xerez CD, cuestionado por la situación, ha comentado que le parece "una locura" la cifra de destituciones y se ha mojado al ser preguntado por si vio peligrar su puesto cuando en el tramo inicial el equipo no terminaba de arrancar.

Con respecto al número de despidos en estas primeras 13 jornadas -siete, dos de ellos en el Estepona- señalaba que "me parece una locura. Ahora a lo mejor te echan en la jornada 14 y dices mira "estás muy abajo, muy hundido, no se te ha dado bien, algo se está haciendo mal". Pero ha habido destituciones en la jornada 4, la 5, esto es una sangría y no sé, estamos en una vida donde en el fútbol siempre estamos (hablando) de presupuesto, que parece que no hay dinero, pero parece que los entrenadores cuestan gratis y no es así, a los entrenadores hay que pagarles el año entero".

Añadía que "a los proyectos deportivos hay que darles tiempo, siempre y cuando tú veas que en el día a día, el cuerpo técnico trabaja bien, que es profesional, que no se está faltando respetar al club, ni a la entidad, ni se está bajando los brazos. Cada uno en su casa sabe lo que tiene, pero creo que esto se está yendo de las manos. Hay un equipo ya que en la jornada que estamos ha echado a dos entrenadores (Estepona). A este ritmo no sé lo que puede pasar. El año pasado creo que fueron 12 o 13 y vamos por el camino de superarlos".

Experiencia personal

¿Se vio Galiano cuestionado cuando a principios de temporada el XCD no arrancaba? "No sé. Perdonadme, pero no leo prensa, las redes sociales me las quité porque me ponían vestido de limpio. Pero por lo que me llegaba de la calle, yo sabía que estaban deseando echarme en el primer mes. Pero bueno, es lo que hay, yo sabía dónde venía, sabía que este club es así, para lo bueno y para lo malo. Pero es lo que digo, no se trata de que por ejemplo llegue aquí Diego Galiano, que en la jornada 4 haya ganado un partido, haya empatado otro y la solución sea echarle al mes de competición. Si en ese momento se hace caso de la petición popular, a lo mejor no estaba aquí. El club siguió confiando en mi trabajo y en el de los jugadores, por lo menos resultados estamos consiguiendo, el equipo está jugando bien y está contento. Creo que el aficionado se siente identificado con el equipo porque se puede estar mejor o peor, pero se deja la vida. Hay que seguir creciendo, pero que a los proyectos deportivos hay que darles un poquito de continuidad".