Germán Crespo: "El Xerez sabe competir fuera, pero somos el mejor local"

Germán Crespo, técnico del UCAM Murcia, califica la semana de "atípica" por ser de tres partidos -los murcianos recuperarán el aplazado contra el Recre el próximo miércoles día 10- y aunque asegura que su equipo está "centrado" en el partido contra el Xerez CD, apuntaba también que los tres encuentros "hará que tengamos que contar con todos los jugadores de la plantilla, al igual que ocurrió en Copa del Rey”.

La idea del técnico es "sacar adelante este partido con una victoria y luego ir a Huelva a por otros tres puntos para meternos de lleno en play-off”. Y es que el UCAM es séptimo con 19 puntos a tres del Extremadura, que es quinto y marca la clasificación para la fase de ascenso.

Los murcianos llegan al choque contra los azulinos tras caer en Linares en un partido en el que "generamos muchas ocasiones en la segunda parte, pero no nos pueden hacer tanto daño con tan poco. No se ganó, y ahora solo toca sumar de tres para seguir en la pelea. El trabajo ha sido bueno esta semana y afrontamos el choque frente al Xerez CD con todas las garantías”, ha señalado Crespo.

Con respecto al Deportivo, explicaba que "nos enfrentamos a un rival peligroso, que sabe competir fuera de casa. Pero delante tendrán al mejor local. Queremos que la victoria se quede en casa porque va a ser clave para nuestros objetivos. La idea es ser agresivos, verticales y decididos a ir a por los tres puntos desde el inicio”.