Galiano: "A todos nos gusta vernos arriba, pero a día de hoy no significa nada"

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, espera un partido muy difícil este sábado en La Condomina frente a un UCAM Murcia necesitado y según apuntan algunas voces con Germán Crespo cuestionado. El guadalcacileño hablaba en rueda de prensa sobre el rival, los posibles cambios en la alineación titular -regresan tras sanción Adri, Ismael y Charaf-, la importancia del choque y lo atractivo que es entre el mejor equipo en casa y el mejor a domicilio, así como el objetivo de los azulinos de acabar 2025 -quedan tres encuentros- lo más arriba posible.

Cambios

"Esta semana me tocará a lo mejor ser injusto con algunos que trabajaron bien y también injusto con los que venían haciéndolo muy bien y por un partido de sanción o por una lesión no entran. Creo que hay que poner en una balanza todo y analizarlo bien, pero sí es cierto que el equipo está a un nivel muy alto y juegue quien juegue seguro que va a dar un buen rendimiento. Tengo que intentar ser lo más justos posible con el equipo y dentro de esa justicia sacar el equipo más competitivo posible".

Duelo atractivo: el mejor en casa contra el mejor a domicilio

"Eso son los datos que hay a día de hoy, pero cada partido es distinto y pueden pasar mil cosas. Nosotros vamos con todo el hambre del mundo, con las ideas muy claras de lo que tenemos que hacer e intentaremos traernos los máximos puntos posibles. El equipo ha hecho partidos muy buenos, es cierto que en casa hemos recibido dos goles que nos han costado 6 puntos, es lo curioso del fútbol. Pero el equipo está haciendo partidos muy buenos en casa y partidos buenos fuera. Estamos en una línea de juego y de trabajo muy buena y creo que es cuestión de seguir con esa línea y ojalá nos sigan acompañando los resultados como lo están haciendo".

Enfrentamientos directos

"Todo lo que sea ganar a todo el mundo, a todos los equipos, está claro que cuando llegue la segunda vuelta, los momentos finales, y dependiendo de dónde estemos, eso es un factor también que puede sumar puntos. Entonces, debemos tomarnos cada partido como lo que es, un partido más, una guerra más, una final más, ganar, ganar y que el día de mañana, cuando se hayan alcanzado otro tipo de números, al haber ganado a todos los que hemos podido, nos beneficie a nosotros".

Rival

"Espero un partido con un equipo que tiene buen manejo de balón, un equipo que tiene mucha calidad, gente de superior categoría, pero nosotros también estamos en un buen momento, tenemos un buen equipo, tenemos una identidad de juego muy clara y creo que tendremos que adaptar un par de cosas a su juego y después mostrarnos como somos nosotros. Tenemos que ir con la máxima ambición posible, con el máximo respeto posible al rival, y seguir en la línea de lo que estamos haciendo fuera de casa".

Mensaje al vestuario

"Suelo ser muy claro, ni hace dos semanas éramos malos, ni ahora somos los mejores del mundo, ni cuando nos hemos pegado seis semanas ganando éramos los mejores, ni cuando al principio de la Liga en cuatro partidos ganamos uno éramos los peores. Esto es una maratón, esto es día a día, trabajo a trabajo, no salirnos de ahí, no perder la compostura, no perder la forma, seguir currando, no perder la fe, hacer lo que se me pide en cada momento, dar el cien por cien".

Acabar 2025 arriba

"Es motivación para todo el mundo, para crear afición, para nosotros mismos, para el trabajo que estamos haciendo. A todo el mundo le gusta verse arriba, a día de hoy no significa como quien dice nada de cara a un futuro, pero normalmente cuando te mantienes ahí en la primera huerta, sueles estar durante la segunda y peleando por algo. Nosotros queremos acabar con los máximos puntos posibles, está claro; si soy primero, primero, si soy cuarto, cuarto, me da igual, pero quiero acabar con los máximos puntos posibles en la primera vuelta. Pero no podemos pensar más allá de una clasificación que no sea la de la última jornada, y para eso tenemos que ir sumando día a día. Creo que este equipo está mentalizado para eso, salimos todos los días a trabajar para ello, y en ese sentido estoy bastante contento con mis jugadores".