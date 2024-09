Iago Díaz: "No nos sentimos inferiores a nadie"

Iago Díaz es uno de los pesos pesados del vestuario de este Xerez CD que ha comenzado la temporada como un tiro, ganando sus dos primeros partidos ante UCAM Murcia y Recreativo Granada situándose en la tercera plaza empatado a puntos con La Unión Atlético y Deportiva Minera. El atacante azulino es de los más experimentados de la plantilla, cuenta con experiencia en superior categoría y su voz es de las más autorizadas. Debutó en la primera jornada contra el UCAM haciendo el gol del empate al filo del descanso y con dedicatoria especial, ya qu su abuela había fallecido sólo unas horas antes, aunque el único que en ese momento conocía la situación era el entrenador, y en Granada realizó un buen partido jugando primero por la derecha y luego cambiado de banda cuando ingresó al terreno de juego Sergio López antes de ser sustituido por Santisteban, a la postre el autor del gol de la victoria.

"El partido se decide en una estrategia como muchísimos encuentros de la categoría, sabemos lo importante que es y el trabajo que hacemos"

El atacante reconocía que el triunfo en la Ciudad Deportiva del Granada es "importante para nosotros, para la afición y para seguir creyendo en el trabajo que llevamos haciendo desde el primer día de pretemporada. El equipo entrena muy bien durante la semana para poderlo disfrutar luego en el campo. Entramos muy bien al partido, después tuvimos momentos que ellos apretaron porque el Recreativo Granada es un gran equipo, con jugadores que han debutado en Primera y en Segunda y sabíamos el tipo de filial que es y la verdad que muy contentos, seguimos creyendo en lo que hacemos y deseando ya que llegue el sábado para pisar Chapín con la mayor gente posible".

Iago dedicó el 1-1 contra el UCAM a su abuela, fallecida el día antes. / Miguel Ángel González

El Deportivo fue un equipo reconocible, muy sólido en defensa recordando al de la temporada pasada cuando estuvo las nueve primeras jornadas imbatido y sobre todo solidario en el esfuerzo. Iago lo tiene claro: "Cada vez que nos ponemos esta camiseta es lo que tenemos que dar, vaciarnos hasta que demos el último aliento. Sabemos que somos una plantilla buena y larga y que cualquiera que entre lo va a hacer bien". Y a modo de resumen del partido comenta que "arriba tuvimos dos o tres ocasiones bastante claras para hacer gol al principio del partido y al final se decide en una estrategia como muchísimos encuentros de la categoría, sabemos lo importante que es y el trabajo que hacemos. A disfrutar la victoria, que es muy importante".

En efecto, la estadística indica que buena parte de los goles a lo largo de una temporada se dan de balón parado, lo comentó Checa en la rueda de prensa posterior al encuentro y lo confirma Iago: "Y en esta categoría incluso mucho más, el míster nos lo recalca mucho, son dos dos o tres segundos de tener buena concentración, un buen lanzamiento e ir cada uno a la zona y en defensa que no nos remate tu marca. Son conceptos básicos pero estamos viendo lo importante que son. La semana pasada dos goles de estrategia, en Granada también, te da muchos puntos al final de año y tenemos que aprovecharlo".

"En pocos equipos de los que he estado he visto a la gente entrenando a tanta intensidad como aquí"

El Xerez CD ha iniciado la temporada ganando sus dos primeros encuentros y la afición está eufórica. El centrocampista lanza un mensaje de "de ilusión y confianza. Es cierto que este inicio nos da muchísima confianza en lo que hacemos, vimos el ambiente que había el otro día en Chapín y cuanta más gente mejor. Si conseguimos ir llenando el estadio poco a poco significará que el equipo está haciendo las cosas bien, sabemos que nuestra afición no nos va a fallar, el otro día seis mil y pico de personas, un gran ambiente y eso nos hace también empujar y meter el gol en el descuento. Tenemos ganas de sábado y de Chapín, el equipo se lo va a dejar todo para que la afición y la plantilla estén felices".

De cualquier forma, hay que estar preparados porque en una categoría tan igualada, las derrotas llegarán tarde o temprano y "ahí es cuando tendremos que estar todos juntos, pero no nos sentimos inferiores a nadie, tenemos el respeto de todo el mundo. Te pones a mirar los rivales y ves que es el grupo más complicado a nivel de plantillas. Vamos día a día y entrenamiento a entrenamiento, en pocos equipos de los que he estado he visto a la gente entrenando a tanta intensidad como aquí, creo que es de admirar y eso se nota los domingos, sufrir entre semana para poder disfrutar los fines de semana"-

Iago debutó contra el UCAM marcando el 1-1 al filo del descanso, su primer gol oficial con el Deportivo y con una dedicatoria muy especial: "Muy poca gente lo sabía, se puede comentar ya, el sábado falleció mi abuela justo el día antes del partido y estaba convencido de que el domingo iba a hacer ese primer gol porque ella estaba desde arriba empujando y la dedicatoria fue al cielo para ella".