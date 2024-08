Iago Díaz y las claves para hacer un buen año en el Xerez CD

Iago Díaz, atacante del Xerez CD, ha sido presentado este jueves 1 de agosto como nuevo integrante de la plantilla del Deportivo. El catalán, de 31 años, está llamado a ser una de las piezas básicas en el esquema de José Carlos 'Checa' para un XCD que esta temporada tiene el reto de realizar un buen año en su debut en Segunda RFEF. El barcelonés llega con ambición y ha afirmado en su presentación, llevada a cabo en la sede del club, que tanto él como sus compañeros se dejarán "la vida" y que la plantilla tiene "muchísima hambre por estar arriba".

Miguel Ángel Gutiérrez 'Gallo', adjunto de Miguel Ángel Rondán en la dirección deportiva, agradecía al centrocampista "la predisposición que tuvo desde el primer minuto en venir. Para nosotros, que un futbolista con su experiencia y su currículum tuviese esa predisposición de venir es una satisfacción. Es un jugador que el míster lo puede aprovechar en varias posiciones del juego, es muy inteligente, tiene buen pase y buena finalización y creo que nos va a dar mucho tanto en el verde como fuera porque es uno de los veteranos del grupo, es muy buen chaval y nos va a dar mucho".

Díaz daba las gracias al XCD "por esta oportunidad, creo que el esfuerzo y la predisposición fue de las dos partes, tenía ganas de estar aquí y les agradezco por la parte que les toca. Es un año importante para mí y para el club, un año de asentarse en la categoría porque sabemos lo difícil que es este grupo y como ha dicho Gallo intentaré aportar lo máximo tanto dentro como fuera del campo para que el Xerez siga creciendo como club y llegue a las categiorías donde tiene que estar, con la ayuda de todos volveremos a estar donde merecemos".

Un histórico

Que te llame un Xerez CD no es lo mismo que lo haga otro equipo con menos peso y reconoce que "es un histórico y por eso la predisposición de venir. A los jugadores nos gusta estar en equipos como estos con su presión tanto dentro como fuera del campo porque eso te hace ser mejor persona y jugador, la exigencia que hay en el Xerez no la hay en otros clubes, eso está claro". Futbolísticamente, "me considero una persona que entiendo muy bien el juego, buen trato de balón, son características individuales, pero también el trabajo cada vez que nos pongamos la camiseta en un entrenamiento o un partido, hay que dejarse la vida por el club porque no hay otra opción para estar en los puestos de arriba, que es donde queremos estar. Tenemos un míster que es exigente y ambicioso y si vamos octavos él va a querer estar más arriba. Al final la competición nos pondrá donde nos tenga que poner pero el objetivo de la plantilla es que tiene muchísima hambre por crecer y estar arriba".

Díaz, junto a Jorge Garrido, Gallo y el responsable de Mundomóvil.

Sin renunciar a nada

De esta forma, "no vamos a renunciar a nada, veo entrenar al equipo como animales para llegar a ese primer día del UCAM con la mejor preparación física y tácticamente lo mejor posible. Somos ambiciosos y ojalá poder vivir un play-off en Chapín, sería algo muy bonito, lo he vivido en otros clubes y eso no se olvida. Lucharemos por ello, queda todavía lejano y tenemos que vivir el día a díam, trabajar como estamos haciendo apra que el premio llegue a final de temporada".

De cualquier modo, la categoría es dura y el Grupo IV muy fuerte. "Lo hablamos muchas veces en el vestuario, hay como diez o doce equipos con el objetivo de subir. Hay equipos con más presupuesto, pero eso no asegura nunca nada. El año pasado vimos al Yeclano, que subió con uno menor al de otros. Lo que te hace estar arriba es el trabajo y no el dinero. Por nombres o presupuesto, San Fernando, Estepona, UCAM serán los favoritos, pero viendo cómo estamos entrenando y el hambre que tenemos siempre nos voy a meter en ese grupo".

Mensaje a la afición

La pretemporada "está siendo dura, es nuestra gasolina para la liga y hay días que sufres, pero vendrá el premio a partir de la jornada uno estando como aviones. Sirve para ir cogiendo el fondo físico e irnos conociendo en el campo. En los primeros amistosos se han ido viendo cosas positivas, tenemos otra prueba este viernes en El Puerto y ya la semana que viene ya tendremos buenas piedras de toque para ver cómo estamos realmente". A un mes de comenzar el campeonato afirma que "lo bonito es jugar competición oficial y estamos todos deseando que llegue esa primera jornada de liga en Chapín ante nuestra gente, al futbolista lo que le gusta es competir y cuando hay puntos es lo que nos gusta".

Y con respecto a la afición, señala que le lanza "un mensaje de ilusión, que confíe en el equipo, vamos a trabajar muchísimo para darles alegrías. Sé que se desplaza mavisamente y nuestro objetivo es meter a cuanta mayor gente en el campo, si podemos llegar a diez mil o doce mil personas es que las cosas se están haciendo bien. La ilusión que tenemos por estar arriba se la transmitimos a ellos, vamos a luchar al máximo para que estén contentos".