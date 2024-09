Los intocables del Xerez CD

Once que presentó el Xerez CD en La Unión.

Jerez/El Xerez CD se ha colocado colíder del Grupo IV de Segunda RFEF con nueve puntos -líder es el Linares por la mejor diferencia de goles- tras cuatro jornadas disputadas. El Deportivo ha ganado tres partidos, UCAM (2-1), Recreativo Granada (0-1) y La Unión Atlético (0-1), y perdido el de hace dos fechas en Chapín ante el Estepona con un gol en el descuento (0-1).

Los resultados son excelentes y Checa, técnico azulino, está repitiendo el guión del pasado curso. El entrenador nazareno no se cansa de repetir que tiene a sus órdenes una gran plantilla y que todos los futbolistas están preparados para ser titulares. Dicho y hecho, no ha repetido once en los cuatro encuentros disputados. La fórmula le funciona y la conserva. De todos modos, sí que ha mantenido el bloque en cada una de las alineaciones que ha presentado. Hay seis jugadores que han sido titulares siempre hasta el momento, Geovanni, Ricky, David García, Iago Díaz, Charaf y Nané, pero solo los tres primeros han disputado todos los minutos.

El central, el 'polivalente' chipionero y el mediocentro son intocables por su rendimiento. El defensa de El Puerto ya fue pieza clave en el ascenso el pasado curso, el centrocampista ha regresado al club tras dos excelentes campañas en la categoría en el Xerez DFC y en el Antoniano y el mediocentro está respondiendo a las expectativas.

Del Río y Josete también han participado en todos los enfrentamientos, pero no de inicio en todos. El lateral sevillano fue titular en dos ocasiones y el central, en tres.

Iago, Charaf y Nané se han convertido en el sustento ofensivo del Deportivo, aunque curiosamente es Santisteban el pichichi con dos dianas que han dado al Deportivo seis de los nueve puntos que atesora. El atacante, con tres choques jugados y ninguno como titular, anotó en Granada y lo hizo en La Unión este domingo. Está rentabilizando y aprovechando al máximo los minutos que le está dando Checa.

Los 'Adris', sin premio

En la portería, Isma Gil fue titular en las tres primeras citas, pero en Murcia dejó su puesto a Santos, que era uno de los tres futbolistas azulinos que aún no habían tenido la oportunidad de debutar. El guardameta se estrenó con nota, ya que dejó su portal a cero. La pasada temporada, Checa ya apostó por rotar y le dio a cada portero un ciclo de partidos, aunque Gil se lesionó al inicio de la campaña -segunda jornada de liga contra el Sevilla C- y no reapareció hasta la décima contra el Bollullos.

Ahora, sólo quedan por pisar el verde Adri Rodríguez y el joven extremo de 19 años Adri Valiente. El centrocampista está llamado a ser uno los jugadores importantes del plantel, pero las lesiones le han lastrado en pretemporada. Miguel Reina, autor del gol del triunfo en la primera jornada de competición ante el UCAM, es otro de los pesos pesados que no ha podido tener todos los minutos que todos hubiesen deseado. El sevillano sufrió una lesión de rodilla, y contra La Unión reapareció en el segundo tiempo.

Plan de trabajo

La plantilla azulina ha llevado a cabo este lunes una sesión de recuperación en La Granja y este martes tiene el día libre. Volverá a los entrenamientos el miércoles para preparar la cita de este domingo (18:00) en Chapín ante el Juventud Torremolinos, uno de los tres equipos invictos de la categoría con un triunfo y tres empates, y que el fin de semana protagonizó uno de los partidos más sorprendentes del fin de semana. Ganaba 0-3 al Estepona en el minuto 90 y acabó igualando a tres en el descuento, encajando tres dianas entre los minutos 92 y 95.