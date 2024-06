Isma Gil: "El segundo paso es soñar, hay que ser cautos porque la categoría será muy difícil"

Isma Gil dejó el CD Ibiza en Primera RFEF para apostar por el proyecto del Xerez CD dos categorías abajo convencido de que quería formar parte de la historia de un Deportivo que sueña con regresar al fútbol profesional. El primer paso se ha dado esta temporada con el salto de categoría a Segunda RFEF y el meta madrileño ha renovado de forma automática y formará de nuevo dupla con Antonio Santos, rival por la portería, compañero y amigo.

El portero formado en el Rayo Vallecano se encuentra estos días en su Madrid natal apurando las vacaciones deportivas y saboreando aún las mieles del ascenso logrado el pasado mes de mayo. "Nos costó digerir el ascenso por todo el boom y la historia del club, la mala racha que llevaba pasando los últimos años. La ciudad se volcó con nosotros, se ha comparado al ascenso de Primera División y fue espectacular. Pero las celebraciones ya se acabaron y estoy deseando empezar, regresar a esta Segunda RFEF que es donde yo he hecho la mayoría de mi carrera y volver a este grupo maravilloso de la antigua Segunda B. Este año va a ser increíble, estoy deseando ver al cuerpo técnico, a mis compañeros, a los que estaban, a los que vengan, a la directiva y ponernos manos a la obra", afirma.

"Habrá ocho o nueve candidatos para jugar ese play-off. Tanto murcianos como los extremeños son difíciles, equipos históricos y habrá que hacerlo muy bien para pelear con ellos"

¿Qué es el segundo paso?

El lema de esta temporada en el Xerez CD es 'a por el segundo paso'. Pero, ¿qué significa? "El segundo paso es soñar, creo que cuando llegamos aquí, hablo de mí y creo que por mis compañeros... Yo no quería estar sólo un año, quería involucrarme en el proyecto, creo que desde arriba se han hecho las cosas muy bien y nosotros hemos estado a la altura, dimos un paso adelante y fue el primer pasito o la primera piedra para devolver al Xerez al fútbol profesional. Como he dicho otras veces, lo he visto pasearse por campos de Primera y Segunda División y vamos a por ese segundo paso, feliz de haber dado el primero y haber ayudado al equipo".

El ascenso hizo desatar la euforia entre la afición, el director deportivo del XCD, Miguel Ángel Rondán, calmó aguas apuntando hace unos días que ascender sería muy difícil y Gil, que cuenta con muchísima experiencia, se apunta a las palabras del técnico: "Hay que tener calma, lo dije incluso el año pasado en Tercera, parecía que íbamos a ascender cuando llevábamos nueve porterías a cero y el equipo imbatido y luego vimos que no, que estuvimos hasta la última jornada luchando. Siempre he sido cauto y ni si empezamos muy bien vamos a ascender en diciembre ni si empezamos muy mal en febrero o en abril. Hasta la última jornada no se verá. Hay que ilusionarse, trabajar muchísimo y seguro que se hace un equipo competitivo para luchar por todo, pero sobre todo vamos a disfrutar primero de la pretemporada, de los nuevos compañeros y luego ya pensaremos en la liga".

El meta azulino y Adri Rodríguez, de los primeros en renovar junto a Santos. / Manuel Aranda

La Segunda RFEF 24/25

San Fernando, Linares, Balompédica Linense, Recreativo Granada, Xerez DFC, los murcianos o los extremeños... El grupo será terrible. "Ha vuelto ese grupo cuarto de la antigua Segunda B, esos históricos equipos, esos filiales que siempre ponen las cosas muy difíciles. Creo que habrá ocho o nueve candidatos para jugar ese play-off para pelear por el ascenso. Tanto murcianos como los extremeños son difíciles, equipos históricos, muy buenos y habrá que hacerlo muy bien para poder luchar con ellos. El fútbol es así de bonito, va a ser una categoría muy competida y hasta el final no se decidirá nada, pero vamos a disfrutarla, creo que la gente tiene ganas de ver fútbol, que Chapín registre buenas entradas porque además vendrán equipos que desplazan a más aficionados, nosotros vamos a ampliar el número de socios... Jerez tiene muchas ganas de ver al Xerez Club Deportivo en esta categoría".

Renovación

En cuanto a seguir un año más en el Deportivo, comenta que está "muy feliz y contento. Yo firmé con renovación automática dos años aunque en esto del fútbol no hay nada seguro y te lo tienes que ganar con trabajo. Tuve esa lesión que me apartó de los campos y dio la oportunidad a otro grandísimo portero como en Santos y me alegro un montón de que vayamos a compartir de nuevo vestuario. Con muchísimas ganas de estar con mis compañeros, llevar la capitanía de este club, guiar a mis nuevos compañeros que sepan qué significa el Xerez, que sepan dónde vienen y hacia donde vamos y disfrutar mucho del estadio, de la afición, de la Segunda RFEF porque pasé de Primera a Tercera División y es complicado, pero salió bien y este año tengo claro que quiero disfrutar y trabajar muchísimo sabiendo que tengo un compañero que me lo va a poner difícil y yo a él desde el cariño y a intentar hacer otro año bonito".

"Hay que crear un equipo competitivo pero también buena gente porque sin ser buenas personas en un deporte colectivo no se consiguen cosas"

La parada del ascenso

Isma protagonizó la llamada 'parada del ascenso' contra el Ayamonte. Con empate a un gol y en el descuento, Pedro Chacón se plantó ante el meta y el madrileño le ganó la partida. Días después el equipo tenía que visitar al Ciudad de Lucena y una derrota en Chapín contra los onubenses podría haber significado el principio del fin del ascenso. "Hablándolo a posteriori ha quedado marcada, pero si Santos no para las de Ceuta nos meten tres o si Migue no marca el gol al Sevilla C no ganamos y son tres puntos menos, si los centrales no están como en Lucena encajamos seguro... Sí es verdad que hay detalles en el fútbol que marcan la diferencia y esa parada fue decisiva para parar esa mala racha que teníamos, por el minuto que era. El fútbol es estados de ánimos y los porteros estamos para eso. En lo único que pensaba cuando se acercaba Chacón era en que tenía que pararla porque mis compañeros habían estado corriendo, atacando y sufriendo 90 minutos".

Refuerzos

Todavia quedan varias semanas para que el equipo regrese al trabajo, aunque ya se van conociendo renovaciones y los primeros fichajes, que serán especialmente acogidos por los capitanes, como es el caso de Isma. "Que sepan que vienen al Xerez, a un club con una responsabilidad grandísima y que los mayores les vamos a ayudar en todo lo posible y más porque al final hay que dejar los egos a un lado y mirar por el equipo. Tanto Miguel Ángel Rondán, el míster y los capitanes vamos a hacer para que haya un gran grupo como lo ha sido este año e ir todas a una. De las incorporaciones estoy tranquilo porque tanto Gallo como Miguel Ángel son dos fenómenos, entienden de fútbol como nadie, hay que crear un equipo competitivo pero también buena gente porque sin ser buenas personas en un deporte colectivo no se consiguen cosas".