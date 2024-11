José Juan, técnico del Ceuta: "El Xerez CD está haciendo las cosas muy bien"

José Juan Romero Gil, entrenador del Ceuta, ha advertido en la previa del encuentro de Copa del Rey contra el Xerez CD que "si no jugamos con una buena actitud nos pueden ganar" y tras vencer al Real Murcia el pasado domingo poniendo fin a una racha de cuatro encuentros sin ganar ha reconocido que "cuando ganas estás más contento pero (estamos) igual que hace una semana, con la misma ilusión y las ganas".

Analizando al Xerez CD, asegura que es un equipo que "me gusta mucho. No va bien pero depende cómo se mire. Para su objetivo está bien, empezó muy bien pero evidentemente va a tener rachas pues ha subido de categoría y no va a ser fácil pues la Segunda RFEF es muy jodida y cada año ha subido de nivel cada grupo. El Xerez está haciendo las cosas muy bien, se que están realizando un buen trabajo con jugadores que conozco muy bien y solo puedo desearles, después de nuestro partido, que lo ganen todo, tanto en su cuerpo técnico como en su plantilla hay un material humano que doy fe es de máxima calidad".

El preparador de Gerena apuntó que Asiar, retirado del campo contra el Murcia por unas molestias, "no tiene nada" y estará disponible al igual que el resto de la plantilla salvo "Capa y David, que se acaba de incorporar, y Jota, que sigue con sus problemas, y con respecto a Guichard es probable que pueda estar pues es un futbolista que tiene descaro y que busca el uno contra uno con velocidad".

Pese a acabar con la mala racha ante el líder del Grupo 2 de Primera RFEF y afrontar mejor el partido de Copa, José Juan reconocía que "los analisis van mucho dependiendo que se gane o se pierda y creo que hemos hecho mejores partidos que ante el Murcia esta temporada y no se han ganado porque no tuvimos la eficacia de este pasado domingo. No fue nuestro mejor partido por mucho que se quiera vender y tengo más quejas del partido ante el Murcia que alguno que hemos empatado. Lo único fue la eficacia que tuvimos y esto es vital en cada partido".