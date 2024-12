Josete: "Sentirnos respaldados es muy importante, esperemos que la grada marque el primer gol"

El central ilicitano Josete Malagón es el jugador más veterano de la plantilla del Xerez CD con 36 años y encara el derbi de este domingo (17:00) en Chapín ante el Xerez DFC con "ilusión y ganas", pero con la tranquilidad que le otorga la experiencia de los muchos partidos importantes y diferentes disputados a lo largo de su amplia trayectoria. Admite que nunca ha jugado un partido entre dos equipos de la misma ciudad y subraya que será "bonito vivirlo y disfrutarlo".

El defensa asegura que es una cita "llamativa, bonita de jugar, es un derbi, no hay que olvidarlo, pero no deja de ser un partido más de liga, en el que hay en juego tres puntos, por ganar ninguno de los dos equipos vamos a sumar seis de golpe. Hay que tomárselo con la mayor normalidad posible dentro de lo que significa un encuentro de este tipo" y explica que "la rutina de la semana ha sido la misma, aunque la motivación sí que es especial. Hemos intentado evadirnos de lo de fuera y hemos estado centrados en el trabajo diario, que al final es lo que nos puede dar resultados".

Bajo su punto de vista, el encuentro será "igualado, como lo son todos los de la categoría, y que se puede decidir por detalles" y avisa que "controlar la sobreexcitación es fundamental. Antes de un partido sea el que sea, todos estamos excitados, y hay que intentar atemperar los nervios. El míster ha comentado que hay que jugar con pasión, pero sin presión y la frase lo resume bien. Nos medimos dos equipos rivales de la misma ciudad, pero no hay que ir más allá, no se nos puede olvidar que esto es deporte y que no hay más".

El Xerez DFC, aunque es el rey del empate, sólo ha perdido dos partidos desde que comenzó la temporada y Josete avisa que "es un equipo que sabe a lo que juega y que tiene sus armas y nosotros tenemos que contrarrestarlas con las nuestras siendo nosotros".

El papel de los más experimentados frente a una cita como la de este de domingo pasa por "transmitir tranquilidad y confianza a los más jóvenes, intentar controlar un poco la sobreexcitación de la que hablado antes. Hay que jugar lo más tranquilos posible".

El equipo regresa a un Chapín recién resembrado tras dos encuentros como local en el Pedro Garrido y se espera un entradón, con diez mil personas en el estadio: "Para nosotros, sentirnos respaldados es muy importante, cuanta más afición acuda a animarnos mucho mejor. Notamos su aliento desde el césped y esperemos que la grada marque el primer gol".

El Deportivo llega a esta cita tras encadenar dos triunfos seguidos ante Don Benito y Villanovense y dejar atrás una racha negativa, que les había lastrado. El defensa matiza que "sabíamos que nos estaban penalizando demasiado los detalles, no estábamos haciendo las cosas tan mal como para esos resultados y sabíamos que la dinámica tenía que cambiar".