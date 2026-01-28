Kristin también afecta al Xerez CD

El Xerez CD se ha visto obligado a modificar el plan de entrenamiento debido a la borrasca Kristin que está azotando, especialmente con vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, la provincia de Cádiz. El equipo azulino tuvo el lunes jornada de recuperación para los que fueron titulares en Lebrija y de activación para el resto de la plantilla y descansó el martes, te iendo previsto entrenar este miércoles en Costa Ballena, hasta donde se está desplazando la escuadra azulina estas últimas semanas ante la falta de campos de césped natural disponiblrs en Jerez.

Sin embargo, el temporal ha obligado a cambiar de planes y el equipo ha suspendido el entrenamiento, por lo que no será hasta este jueves cuando se reanude el trabajo de cara al importante partido que los xerecistas deben afrontar el próximo domingo frente a la UD Melilla, encuentro que se disputará en el maltrecho césped de Chapín a partir de las doce del mediodía.

Diego Galiano tiene la buena noticia de Zequi, quien finalmente no tiene nada grave -tuvo que ser sustituido en Lebrija por molestias en el isquio de la pierna derecha- y el sanluqueño no se va a perder su debut en casa tras hacerlo con gol frente al Antoniano. Adri Rodríguez, que en Lebrija no jugó por sanción y además tenía un golpe en las costillas, también tiene previsto entrenar con el grupo y apunta a recuperar la titularidad tras dos semanas fuera; mientras que Javi Rodríguez será baja y Felipe Chacartegui duda por su fascitis plantar.

Según el plan de entrenamientos de la semana, el equipo trabajará este jueves en Costa Ballena, mientras que el viernes y el sábado cambiará a césped artificial para terminar de preparar el encuentro del domingo en Picadueñas.

Adiós a De la Lama

En otro orden de cosas, el club azulino ha anunciado la baja de Manu de la Lama, futbolista que llegó al Deportivo hace un año precisamente en el mercado de invierno y que apenas ha contado para los dos entrenadores que lo han tenido a sus órdenes. El centrocampista ha tenido presencia en sólo 7 partidos con la camiseta del XCD.

La pasada campaña participó en seis, siendo titular en una única ocasión frente al Atlético Antoniano, jugando sólo 123 minutos en total. Esta campaña ha sufrido problemas físicos, no se estrenó en Liga y tuvo 10 minutos en la eliminatoria de la Copa RFEF frente al Molinense, torneo en el que el XCD cayó a las primeras de cambio.

"El Xerez CD agradece los servicios prestados por el futbolista, además de desearle mucha suerte en sus próximos retos deportivos y personales", ha informado el club en un comunicado.