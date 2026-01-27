Buenas noticias en el Xerez CD: al mal tiempo buena cara

El Xerez CD ha tenido este martes jornada de descanso y comenzará a preparar el partido del próximo domingo (12 horas) contra el Melilla en Chapín a partir de este miércoles. El encuentro para los de Diego Galiano es vital para mantenerse en la pelea por el primer puesto, que tienen a tres puntos después de la derrota el pasado domingo en el Municipal de Lebrija ante el Atlético Antoniano, un duelo en el que los xerecistas no supieron competir, tal y como reconoció tras los 90 minutos el preparador guadalcacileño.

De cualquier forma, el tropiezo no fue tan grave ya que el Deportivo mantuvo la tercera posición, está a dos puntos del Águilas y a tres del nuevo líder, un UCAM Murcia que se colocó primero tras vencer al Xerez DFC y que tendrá que visitar próximamente Chaopín para enfrentarse al XCD.

El partido en Lebrija dejó una preocupante noticia por el estado físico de Zequi. El sanluqueño debutó con gol -adelantó a los azulinos a los pocos minutos del inicio del choque-, fue de los más activos y dio algunas pinceladas del repertorio que puede desgranar en campos más acordes a su fútbol, como por ejemplo es Chapín. Sin embargo, en la primera parte ya se le vio haciendo estiramientos en la pierna derecha y en la segunda mitad pedía el cambio tras un 'slalom' que un defensa lebrijano cortaba en falta. Diego Galiano confesaba en la rueda de prensa posterior al encuentro su temor por que el futbolista se hubiera roto.

Pero tras las primeras pruebas, todo hace indicar que el extremo diestro del Deportivo sólo tiene una sobrecarga y si no hay contratiempos podrá estar listo para el encuentro contra el Melilla. Una buena noticia para Galiano y para los aficionados xerecistas, que están deseando ver al nuevo atacante azulino debutar en casa y en un terreno de juego amplio donde puede desarrollar mjor sus características de juego.

Por otro lado, el míster jerezano espera también poder recuperar a Adri Rodríguez. El mediocentro se perdió el partido en Lebrija por acumulación de amonestaciones al forzar su quinta tarjeta en el partido contra el Águilas, amonestación que vio en el banquillo porque ni siquiera calentó durante la segunda parte. Y es que además arrastraba unas molestias en una costilla que le impidió jugar frente a los murcianos. La idea es que el isleño comience a entrenar este miércoles y probarse, aunque su participación contra el Melilla depende de cómo evolucione durante la semana.

Lo tienen más difícil para llegar al choque del domingo Javi Rodríguez y Felipe Chacartegui. El arcense se perdió el encuentro en Lebrija ante su exequipo por una pequeña rotura que se le ha detectado después de algunas semanas jugando con molestias; mientras que el lateral izquierdo ha recaído de la fascitis plantar que le trae por la calle de la amargura esta temporada y que cada cierto tiempo le obliga a bajar la intensidad de sus entrenamientos.

Si finalmente no están disponibles, Galiano se verá obligado a jugar de nuevo con Guille Campos y Ricky en los laterales, con Moi y Josete en el centro de la defensa. El ilicitano vio la cuarta amarilla de la temporada en Lebrija y está al borde de la suspensión. También con cuatro amarillas está Zelu, mientras que tampoco podrá jugar Hugo Díaz, expulsado con roja directa en el partido contra los de Lolo Rosano.