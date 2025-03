Lasarte: "El ambiente en Chapín será de fútbol profesional y mi equipo responde mejor en ese tipo de situaciones"

El Almería B, recién ascendido al Grupo IV de Segunda RFEF, se presenta en Chapín este domingo (17:30) para medirse al Xerez CD con dos derrotas fuera de casa en las dos últimas complicadas salidas -La Unión y Linares-, pero con el aval de sus 40 puntos, de su cuarta plaza, de haber permanecido en play-off de ascenso en 20 de las 24 jornadas que se llevan disputadas, con un Joan Gázquez en un buen momento y el firme propósito de refrendar sus opciones de pelear por un nuevo salto de categoría.

El artífice de la gesta es Alberto Lasarte, que lleva en la cantera rojiblanca siete campañas y que repite al frente el filial tras su brillante ascenso del pasado curso. El técnico de Linares, que para esta cita frente a los de Checa pierde al portero Jesús López por la lesión de tobillo que sufrió la pasada jornada ante el Antoniano, se muestra satisfecho con la temporada que está realizando su plantel y destaca que "llevamos en play-off toda la campaña a pesar de ser un equipo recién ascendido y con gente muy joven. Estamos muy contentos, pero somos ambiciosos y queremos terminar lo más arriba posible. El primer objetivo es la salvación, que nos queda poquito, y luego, pelear por llevarnos el premio el gordo. El equipo tiene madurez y compite bien, es algo que los entrenadores de la primera plantilla siempre destacan, la capacidad de adaptación que tienen estos chicos".

Se espera que Chapín presente una gran entrada, similar a la de hace dos jornadas contra el Antoniano, con más de nueve mil personas en las gradas, y el entrenador rojiblanco considera que el ambiente no va a intimidar a sus pupilos. "Ellos ya jugaron en La Victoria con cerca de diez mil personas. En Jerez pretenden meter también a esa cifra y es normal, el partido es atractivo, jugamos quinto contra cuarto, tienen la posibilidad de adelantarnos si nos ganan y es algo bonito. Mi equipo responde mejor en ese tipo de situaciones, ambientes tan bonitos como ese motivan más que por ejemplo el del partido ante La Unión, que por el número de espectadores recuerda más a un ambiente de Tercera. Chapín recuerda al fútbol profesional porque diez mil personas en la grada en esta categoría me parece una barbaridad".

Y sobre el Xerez CD, que presenta mejores registros como visitante que como local, detalla: "Tenemos 40 puntos, hemos perdido nuestros dos últimos partidos fuera y queremos recuperar la senda del triunfo. El Xerez CD es un equipo que domina bien el juego de posición, que tiene bastante el balón y que es agresivo sin él, pero le está costando un poco resolver en la zona de finalización, en los últimos metros. Les pasa un poco lo que a nosotros, que nos falta ese colmillo arriba que en otras fases de la competición hemos podido tener. Somos dos equipos parecidos, pero tenemos nuestras armas y a ver si les podemos hacer daño. Lo que también tengo que destacar es que no es igual ir a jugarte a Chapín el no descender con diez mil personas en la grada que hacerlo en la posición en la que vamos a ir. Vamos a jugarles de tú a tú, estando por delante de ellos y eso habla por sí solo de mi equipo".

En las filas azulinas milita Iago Díaz, que defendió la camiseta del primer equipo del Almería en el inicio de su carrera. Bajo el punto de vista de Lasarte, "contar con un jugador experimentado en esta categoría es habitual, muchos equipos los tienen, y dan un plus. En ese sentido, la pasada jornada me nos comentaban los del Antoniano que mi equipo no parece tanto un filial como el del Granada o el Cádiz, me decían que nosotros somos mucho más competitivos, agravesivos y expertos".