El mensaje de Perotti despidiéndose de la afición del Xerez CD

"Gracias de corazón, Xerez por el año tan bonito y tan especial que he vivido aquí. Me voy con la sensación de haberme dejado hasta la última gota de sudoren este camiseta y este escudo". Así comienza la carta con la que Perotti se ha despedido de la afición del Xerez CD este viernes cuando el club todavía no ha hecho oficial la salida del extremo izquierda, uno de los jugadores más importantes la pasada temporada y que acabó con la consecución del ascenso directo a Segunda RFEF tras proclamarse campeón del Grupo X de Tercera.

Dese comienzos de pretemporada, era un secreto a voces que Perotti iba a ser uno de los 'damnificados' en quedarse sin ficha si el club lograba sus objetivos para cubrir las 16 licencias de mayores de 23 años. La edad ha sido un handicap que ha jugado en contra del habilidoso extremo sevillano: la pasada temporada era sub-23 y para la presente deja de tener esa condición. El futbolista ya no se vistió de corto el pasado miércoles con motivo del amistoso contra la Balompédica Linense y estaba cantada su salida.

"En este trayecto, he vivido momentos malos de los que he aprendido y me han hecho crecer, tanto como futbolista como persona y momentos irrepetibles e inolvidables", ha escrito el futbolista en una red social. "Me despido de la que fue mi casa durante un año, toca afrontar nuevos retos y experiencias en las que daré lo mejor de mí. Gracias, xerecistas".

Migue García, que no jugó contra la Balona pero sí este viernes el Trofeo Antonio Moure, es el otro 'elegido' por el club para salir. El astigitano no ha tenido suerte desde su llegada al Deportivo, sufriendo dos roturas de ligamento cruzado anterior. Como ya explicó Checa hace unos días, "lo que tenía que hablar lo hablé con ellos y si el club no ha hecho nada público espero que lo haga".

A poco más de una semana para comenzar el campeonato liguero y siete días para el cierre de fichajes (acaba a las cero horas del viernes 30 de agosto), la plantilla azulina está ya compuesta por 22 futbolistas: 16 mayores de 23 años -el máximo que permite la reglamentación de la RFEF- y seis sub-23. Quedan, por tanto, tres plazas sub-23 por cubrir, aunque sólo dos de campo, ya que una tercera tendría que ser forzosamente la de un portero. Checa le ha pedido a la dirección deportiva reforzar la banda izquierda, precisamente la zona en la que se desenvuelve Perotti.

De este modo, la plantilla está de la siguiente manera:

Porteros: Isma Gil y Antonio Santos (sub-23)

Defensas: Ramón García, Adolfo, Geovanni, Álex del Río, Josete y Paco Torres

Centrocampistas: Adri Rodríguez, Reina, David García (sub-23), Charaf, Ricky, Misffut, Iago Díaz, Sergio López (sub-23), Ulloa (sub-23) y Adri Valiente (sub-23).

Delanteros: Diego Domínguez, Armengol (sub-23), David Santisteban y Nané.