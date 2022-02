Un mermado Xerez CD busca el cuarto triunfo consecutivo frente al Ceuta B

AD Ceuta B y Xerez CD miden sus fuerzas este sábado (17:00) en el Alfonso Murube en un compromiso en el que el Deportivo pretende refrendar su buen momento, encadenar el cuarto triunfo seguido y afianzarse en la zona de 'play-off'. Mientras, el filial caballa no puede tropezar si no quiere complicarse demasiado, ya que no está en puestos de descenso pero sí muy cerca de ellos y acumula cuatro encuentros sin sumar de tres tras los empates ante Tomares y Rota y las derrotas frente al Ciudad de Lucena y Antoniano en Lebrija.

El equipo de Fajardo llega a la cita lanzado, después de haber superado a Los Barrios, Tomares y el domingo en el Pedro Garrido en un gran encuentro al Utrera, que hasta el momento no sabía lo que era perder fuera de casa y es el segundo en la tabla. De todos modos, el técnico tiene un grave problema, las bajas, casi todas en la medular. Rodri está sancionado y Migue García, también, aunque el astigitano está lesionado y permanecerá apartado de los terrenos de juego entre cuatro y ocho semanas. Finalmente, sufre una distensión en el ligamento cruzado de su rodilla derecha.

A ellos se unen Álex Colorado, con una tendinitis aquílea, Juanca, que arrastra las secuelas de un fuerte rodillazo que recibió el domingo y que le ha provocado un edema, y Appiah, con molestias en la cadera. Adri Rodríguez viaja y tendrá que jugar, pero no está al cien por cien aún.

Por otro lado, el ansiado estreno de Borja Pimentel tendrá que esperar una jornada más. La ficha del punta está cumplimentada, pero aún no ha recibido el visto bueno de la Española y no puede jugar en Ceuta. El atacante xerecista, por normativa y al haber pasado de tener ficha Pro a Amateur, tenía que esperar treinta días antes de volver a jugar. Ya los ha cumplió ayer, pero la Federación no ha formalizado el cambio y su ficha no ha sido tramitada. El delantero no viaja y sí lo hace Soto, atacante canterano.

Con este panorama, Fajardo tendrá que apostar por un once totalmente inédito y muy condicionado. De entrada, se verá obligado a adaptar a jugadores que no son centrocampistas natos a esa demarcación y también tendrá que 'inventarse' una defensa sin Rodri.

El rival, con bajas y apurado

En cuanto al rival, los caballas, también cuentan con numerosas ausencias. Taufek y Valentín fueron expulsados la semana pasada en Lebrija en la visita al Antoniano y Jarrobi también se pierde la cita por acumulación de amarillas, así como los lesionados Elías y Dani Muñoz, que ha vuelto a la enfermería. La única buena noticia para el entrenador es el regreso de Nacho tras recuperarse de sus molestias físicas.

Miguel Ángel Berlanga ha destacado el potencial azulino y ha asegurado que "es un equipo con una plantilla completísima a pesar de que han salido jugadores importantes. Han sacado adelante partidos complicados, como la victoria ante el Utrera".

Será una cita entre viejos conocidos en los banquillos: "Conozco a Fajardo y sé por donde nos va a entrar, pero él me conoce también. Con lo que tenemos vamos a ir a por el partido. Ellos también tienen bajas importantes y espero que se noten. Pero el Xerez CD es un serio aspirante a pelear por la fase de ascenso".