Misffut frena la euforia: "La categoría es complicada y la permanencia está en cuarenta puntos"

El Xerez CD cerró 2024 como uno de los mejores equipos del último tramo del 2024, con cuatro jornadas sin perder, y en el inicio de 2025 ha confirmado su dinámica y es, junto al Águilas, el único conjunto que suma cinco partidos sin caer. La guinda a esa buena dinámica la puso el domingo en La Condomina con un importante triunfo ante el líder UCAM, que marchaba invicto hasta ese momento, con un gol de Santisteban en el descuento después de cuajar un gran partido.

Misffut fue uno de los azulinos que salió al verde en el inicio del segundo acto del choque para ocupar el puesto de su compañero Reina, cumplió con nota, destaca la importancia del equipo, da las gracias a la afición por su respaldo, está feliz con el triunfo, a nivel personal considera que el mejor Misffut está por llegar y es cauto y no quiere oír hablar de play-off, se centra "en los cuarenta puntos que se necesitan para la permanencia".

Al xerecista aún le dura la alegría tras el éxito y resalta: "Hemos empezado el año de la mejor manera posible, con tres puntitos fuera de casa y en el minuto 92. Los triunfos así saben estupendamente".

El UCAM es un rival temible y nadie había sido capaz de superarle en su feudo hasta que llegó el Deportivo a Murcia. El centrocampista azulino no duda al afirmar que "va primero por algo, lo ha demostrado durante toda la primera vuelta, pero nos plantamos muy bien en el campo y el triunfo fue merecido, fuimos superiores en todas las facetas del juego. Creo que sólo tuvieron una oportunidad en la primera parte y en la segunda no hicieron ni el intento de remate".

El equipo se creció frente a una escuadra potente pese a la complicada que se vivió en la entidad con la marcha de tres jugadores importantes, Álex del Río, David García y Alberto Ulloa. En ese sentido, el sevillano lo tiene clarísimo. "En momentos así es donde se ve el buen equipo que somos, todos somos importantes. El míster nos hace sentirnos importantes a todos porque todos participamos en algún momento de la temporada y, al final, esto es lo que define la palabra equipo".

La clave del triunfo todos la han colocado en el valiente planteamiento de Checa, que apostó por presionar arriba al rival y siempre buscó que su equipo no se limitara a defender. Misffut comparte la teoría. "El míster es una persona valiente, muy intensa, llevamos dos semanas a tope preparando el partido y eso es lo que nos hizo llegar al final con esa marcha más". Y para su compañero Santisteban, autor del gol de la victoria, también tuvo palabras de elogio y cariño. "Siempre está ahí y ojalá siga muchas veces ahí. Los delanteros viven del gol, lo necesitan y a él, participando más o menos, le caen, las manda dentro y es muy importante para nosotros".

La afición, una vez más, no dejó sola la equipo en el largo desplazamiento Afición es de aplaudir recorrerse tantos kilómetros para ver un partido de cuarta categoría del fútbol español, insisto, es de alabar y de aplaudir. Hay que darle su lugar a la gente que nos acompañó".

A nivel personal, ha ido de menos a más en cuanto a presencia en el equipo desde que arrancó la temporada y no oculta que "me costó un poquito entrar, pero, luego a media que ha ido pasando el tiempo, me he ido encontrando más cómodo, mejor y he ido cogiendo confianza. El mejor Misffut está por llegar".

La euforia se ha desatado entre los seguidores del Deportivo con la buena marcha del equipo y con ese cuarto puesto que le permitiría pelear por el ascenso a Primera Federación, pero el mensaje que se lanza desde dentro es el de cautela máxima y todos secundan a su entrenador cuando se remite al partido a partido hasta lograr los puntos necesarios para la salvación. "Tenemos treinta puntos y lo normal es llegar a cuarenta para la permanencia. La categoría es complicada y hay que seguir trabajando como lo hemos estado haciendo hasta ahora porque puede volver otra racha negativa como la que tuvimos, aunque salimos de ella de la mejor forma posible".