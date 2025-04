Los números de Checa en el Xerez CD

El Xerez CD se quedó sin opciones de play-off a una jornada para el final de la temporada regular tras perder el derbi en Chapín contra el Xerez DFC, que le tiene tomada la medida a los azulinos: sólo una victoria en sus doce enfrentamientos. Después de toda una campaña en la que el equipo ha peleado por clasificarse para el play-off de ascenso a Primera RFEF, la primera consecuencia de la derrota frente al Xerez DFC fue quedarse sin más opciones que la de pelear por acabar por encima del Águilas y, al menos, obtener la plaza para la Copa RFEF. La segunda, mucho más trascendente, el anuncio de José Carlos Romero Checa de que no continuará al frente del Deportivo.

En efecto, el técnico nazareno sorprendía a todos en la rueda de prensa posterior al partido comunicando que no seguirá la próxima temporada en el club. Entiende que su ciclo en el Deportivo ha tocado a su fin y no esperó siquiera a acabar el curso liguero para pronunciarse. Checa tenía la oferta de renovación del club encima de la mesa y su respuesta no pudo ser más contundente: "Hay que dar paso a otra gente. En el fútbol hay que ser justos y me toca dar un paso al lado porque este club se merece tener tiempo para trabajar, buscar otro entrenador y para hacer un equipo que sea mínimo de play-off, que es lo mínimo que se va a exigir la temporada que viene igual que este año nos exigieron la permanencia. No es fácil entrenar al Xerez CD, es un club en el que tenemos mucho desgaste por la presión que hay", señalaba en la rueda de prensa posterio a la derrota contra el Xerez DFC.

A falta de la última jornada contra el Linares Deportivo y que supondrá la despedida del míster nazareno a la que ha sido su afición durante dos temporadas, es hora de hacer balance de los números del técnico. José Carlos 'Checa' llegaba a la entidad azulina sin apenas experiencia la pasada temporada y le ponían en las manos "un Ferrari" que tenía que conducir, obligatoriamente, a la Segunda RFEF. El Xerez CD llevaba varias temporadas intentando el salto de categoría, se quedó a las puertas en la campaña 20/21 hasta en dos ocasiones, Puente Genil y Ceuta. También lo intentó una campaña después con Emilio Fajardo. El equipo fue tercero en liga por detrás de Recreativo de Huelva y Utrera y caía en la primera eliminatoria del play-off de ascenso contra el Ciudad de Lucena en Estepona.

Apuesta

Tras un año de penurias que comenzó con Paco Peña en el banquillo, Juan Carlos Gómez a continuación y cerrando la temporada -y la permanencia- con Juan Pedro Ramos, el club daba un paso adelante confeccionando una gran plantilla que ponía en manos de un técnico que había colgado las botas recientemente y cuya única experiencia había sido ascender al Dos Hermanas 1971 -del expresidente azulino Joaquín Morales- a Primera Andaluza. El inicio de temporada no fue fácil, el equipo fue eliminado en semifinales de la Copa RFAF por el Puente Genil, aunque en liga arrancó como un tiro y estuvo nueve jornadas sin recibir un gol, noticia de la que se hizo eco toda la prensa deportiva nacional.

Con algunos altibajos, los azulinos mantuvieron una bonita pelea por el ascenso directo con el Ciudad de Lucena, al que finalmente superó por un punto logrando el ascenso virtual frente al Gerena -celebración en la Feria incluida- y certificado en la última jornada en Espiel. El Xerez CD abandonaba por fin Tercera RFEF y daba el salto a una categoría muy complicada por igualada y competitiva. La dirección deportiva mantuvo la base de la plantilla del ascenso y se reforzó con garantías para pelear una permanencia -Checa no varió el discurso en todo el curso- que se firmó varias jornadas antes del final. Sin embargo, cuando el equipo tenía que dar ese paso para pelear por el play-off de ascenso -ha estado toda la temporada en la zona alta- no ha dado la talla y a falta de una jornada el único objetivo es acabar lo más arriba posible -puede ser sexto- y acabar por delante del Águilas para al menos tener la 'pedrea' de la Copa RFEF.

Sus números

En números, y a falta de esta última jornada, Checa ha estado al frente del Xerez CD en 82 encuentros, 34 en Tercera RFEF, los 33 de Segunda RFEF, cuatro de Copa RFAF y la eliminatoria de Copa del Rey contra el Ceuta. En su primera temporada, el Xerez CD fue campeón del Grupo X de Tercera RFEF con 19 victorias, 10 empates y 5 derrotas, 53 goles a favor y 21 en contra, siendo el equipo más goleador y menos goleado del grupo. Esta campaña en Segunda RFEF, el Xerez CD ha firmado hasta el momento 14 triunfos, 7 empates y 12 derrotas para un total de 49 puntos, con balance goleador positivo: 32 tantos a favor y 26 en contra.

En total, el Xerez CD de Checa ha conseguido en liga 116 puntos de 231 posibles, lo que supone un 50,21%. El técnico atesora 33 triunfos (42,85%), 17 empates (22,07%) y 17 derrotas (22,07%), con un total de 85 tantos a favor y 47 en contra. Además, cuatro partidos más de Copa RFAF con sendos empates ante Ciudad de Lucena (1-1 y 0-0), otra igualada sin goles frente al Puente Genil y una derrota ante los pontanos en la vuelta de semifinales de esta competición (3-2). En Copa del Rey, competición que el Deportivo volvió a jugar diez años después, el equipo perdió 0-1 frente al Ceuta.