Así es el plan de futuro del Xerez CD

El Xerez CD 22/23 ya está en embrión, aunque el primer paso para que comience a ver la luz es finiquitar la temporada actual. Tras la derrota en Estepona contra el Ciudad de Lucena 2-3 y decir adiós al 'play-off' de ascenso a Segunda RFEF, los dirigentes han comenzado a planificar el Deportivo del futuro y a buscar los recursos económicos necesarios para cerrar el ejercicio.

El club adeuda a cuerpo técnico y jugadores casi cuatro mensualidades y todos quieren garantías antes de pensar en la próxima campaña. Liquidar esas cantidades pendientes es uno de los objetivos en los que los rectores están volcados.

El Deportivo pretende que Emilio Fajardo lidere su proyecto y el técnico no lo ve con malos ojos, aunque asegura que antes de dar el sí le gustaría que le garantizasen la estabilidad que el club no tuvo el pasado curso y que les costó caro.

El preprador azulino, en declaraciones a la Cadena Ser, ha asegurado que "el club quiere que siga y yo estoy encantado por su trato y por las muestras de cariño de los aficionados, pero antes toca finalizar la presente temporada, que no está finiquitada. Luego, será el momento de analizar el proyecto, que ya hemos comentado en varias ocasiones, que tiene que ser para intentar ser campeón. Lo que pido es estabilidad, que es fundamental para todos los equipos. De hecho, nosotros hemos tenido dos rachas malas coincidiendo con los momentos en los que hubo problemas".

El viernes, reunión

La plantilla está citada el viernes en La Granja para despedirse y el entrenador xerecista tiene previsto volver a mantener una nueva toma de contacto con la directiva, ya que su idea es la de solventar la situación cuanto antes para tener tiempo de preparar el proyecto en el Deportivo o buscar otras alternativas.

Bajo su punto de vista, el bloque que tiene el Xerez CD es bueno y no necesitaría una revolución. "No hay que hacer un equipo estratosférico, es cuestión de hacerlo con pies y cabeza, bucando competitividad en todos los puestos. El bloque está formado y es bueno, cuenta con gente muy joven y con ilusión. Haría falta retocarlo y acertar con cuatro o cinco fichajes importantes que generen esa competencia a la que me he referido".

Además, subraya que "darle continuidad al proyecto es positvo en todos los sentidos en esta categoría, ya que el trabajo realizado está ahí y el colectivo tiene asimilada la metodología de juego. Es volver a lo de antes, si tienes estabilidad, el trabajo y la calidad de los jugadores te ponen en tu sitio".

Además de la renovación de Fajardo, sobre la mesa está la continuidad también del resto de cuerpo técnico. Luego, comenzaría a perfilarse el plantel. Para ello, el club trabaja en la incorporación de un secretario técnico que complete el área deportiva de la entidad. Ya de momento, han firmado a un director de cantera, José Julián López, que trabaja junto a Vicente Vargas.

Plano institucional

En el plano institucional, el club también se encuentra inmerso en la preparación de la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebra el próximo 27 de mayo en el Hotel Barceló Montecastillo. En un principio, la convocaron para el pasado día 3, pero optaron por aplazarla para volcarse en el 'play-off'.

El Deportivo saldrá de esa asamblea ya con un nuevo consejo de administración, órgano vital para el día a día del club a todos los niveles. Será un nuevo paso al frente después de lograr un acuerdo para rebajar su deuda tras la revisión del convenio de acreedores.