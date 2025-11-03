El Xerez CD se mantiene séptimo y el Xerez DFC sigue en descenso

El Xerez DFC puso fin a su mala racha de resultados obteniendo la segunda victoria de la temporada en el debut de Diego Caro como entrenador azulino, superando al Atlético Antoniano gracias a un tanto de penalti de Christian Dieste y a otro de Ilias, dejando por primera vez la portería a cero esta temporada. El triunfo es un balón de oxígeno para un equipo que el próximo domingo vuelve a jugar como local, recibiendo al Almería B, penúltimo clasificado. Los tres puntos no son suficientes para salir de los puestos de descenso, pero sí para escalar un puesto, ocupar ahora el decimoquinto y colocarse a uno de la permanencia, que marca el Melilla con diez unidades.

Por su parte, el Xerez CD no psaó del empate en feudo del Linares Deportivo. Los de Diego Galiano lograron ponerse dos veces por delante en el marcador. Moussa Sissokho estrenó su cuenta goleadora haciendo el 0-1 y Jaime López colocaba el 1-2 después del empate desde el punto de penalti de Jack Harper. Un autogol de Ismael a poco del final puso las tablas, cortando la racha de victorias consecutivas de los xerecistas, que no obstante suman la quinta jornada sin perder. Los azulinos siguen en la séptima plaza, ahora con 15 puntos, empatado con otros tres conjuntos: Minera (5º), La Unión, el rival de este domingo en Totana (6º) y Águilas (8º).

Extremadura, líder

Pese a sumar sólo una victoria en los cinco últimos encuentros -y fue ante el Xerez DFC-, el Extremadura se mantiene en lo más alto de la clasificación una semana más. El equipo de Almendralejo afrontaba un difícil partido en el Álvarez Claro contra la UD Melilla del debutante Javi Motos, sustituto del despedido Alberto Cifuentes. La igualdad fue la tónica, acabando el partido con el único empate sin goles de la jornada.

La plantilla del Recre celebra el triunfo ante el Malagueño y la segunda plaza.

El Recreativo de Huelva se ha aupado a la segunda posición gracias a la victoria por la mínima ante el Atlético Malagueño, el único equipo del Grupo 4 que todavía no conoce la victoria y que se encuentra ya a ocho puntos de la permanencia superado el primer cuarto de liga. Álex Bernal anotaba en el minuto 2 de partido y Caye Quintana fallaba un penalti a los 20 en lo que pudo ser el 2-0. Los onubenses desperdiciaron varias ocasiones, el encuentro entró en la fase final en el aire y la grada, pese al triunfo, pedía la dimisión del entrenador, Pedro Morilla. El Decano, pese a todo, es segundo y a un punto del Extremadura.

Resultados de la novena jornada.

El duelo de la parte alta entre Deportiva Minera y Real Jaén acabó en tablas. Tras un inicio muy fuerte de campeonato, los de Checa sólo han sumado 5 puntos de 15 posibles y tras caer en Chapín contra el Xerez CD tampoco pudieron doblegar a otro de los favoritos a pelear por el play-off de ascenso. Óscar Lozano marcaba de penalti el 0-1 en el 63' y poco después nivelaba la contienda la Minera por medio de Sebas Holgado. El empate mantiene al Real Jaén tercero con 16 puntos mientras que la Minera lidera un grupo de cuatro equipos con 15 ocupando la quinta plaza.

Clasificación de Segunda RFEF tras la novena jornada.

Tampoco pasó del empate el UCAM Murcia en su duelo en La Condomina contra el Yeclano Deportivo, uno de los rivales más en forma del campeonato y que afrontaba el choque con tres victorias consecutivas. Carrasco hacía el 0-1 desde el punto de penalti a los 25 minutos de encuentro y en la segunda mitad igualaba Dani Aquino. El local Pontones era expulsado en el último minuto y el colegiado del encuentro reflejó en el acta que el futbolista del UCAM Jeremy Socorro, que no estaba convocado, saltó al campo al término del encuentro dirigéndose en repetidas ocasiones al trío arbitral dicíendoles "sois malísimos, no tenéis vergüenza".

Terminando el repaso de la parte alta de la tabla, La Unión Atlético, próximo rival del Xerez CD, no tuvo problemas para deshacerse del Almería B, al que goleó 0-3 con tantos de David Márquez, Jaime Santos y Chus Ruiz ante el próximo adversario del Xerez DFC en Chapín. La Unión ponía fin a dos partidos seguidos perdiendo y el que no levanta cabeza es el filial: siete derrotas consecutivas. Además, el Águilas, que comenzaba la jornada segundo, cae hasta la octava posición tras perder en Puente Genil con un gol de Tommy Montenegro. Los pontanos, que tienen que recuperar el partido aplazado en Lorca, son décimos con 13 puntos.

Por último, también hubo duelo de equipos en descenso pero con dinámicas opuestas. El Lorca Deportiva conseguía su segunda victoria consecutiva doblegando a un Estepona que no levanta cabeza ni con entrenador nuevo, Xavi Molist. Los malagueños acumulan tres derrotas consecutivas y cuatro en los últimos cinco partidos. Se adelantaron los locales por medio de Castedo, pero nada más arrancar la segunda mitad Acevedo anotaba un golazo desde unos 30 metros y apenas tres minutos después Willy le había dado la vuelta al encuentro. Naranjo sentenciaba en el 65', dejando hundido en la antepenúltima plaza al Estepona.