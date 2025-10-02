Primer 'tropiezo' de la Deportiva Minera de Checa

La Deportiva Minera, equipo que desde el pasado mes de julio entrena el extécnico del Xerez CD José Carlos Romero 'Checa', ha sufrido el primer varapalo de la temporada al quedar eliminado de la Copa RFEF en cuartos de final de esta competición frente al Orihuela, que es uno de los cuatro semifinalistas y obtiene su billete para disputar esta edición de la Copa del Rey. Hay que recordar que el Xerez CD se despidió a las primeras de cambio de este certamen perdiendo 2-0 en casa del Molinense.

Los mineros, que la temporada pasada fueron eliminados del torneo copero por el Real Madrid, se quedan esta vez a las puertas después del empate sin goles de los primeros 90 minutos. El encuentro llegó a la prórroga, donde ningún equipo pudo desnivelar la balanza y en la 'suerte' de los penaltis, la fortuna sonrió al Orihuela. El equipo de Checa se quedó con un futbolista menos desde el minuto 55 por la expulsión de Javi Vera, pero aún así tuvo ocasiones para llevarse el triunfo y el pase durante el choque.

La primera parte fue de máxima igualdad, sin que ningún equipo fuera capaz de imponer un claro dominio que volcara el juego hacia alguna de las dos áreas. El segundo acto estuvo marcado por la temprana expulsión de Javi Vera, que veía el camino de los vestuarios tras recibir la segunda amarilla cuando apenas habían transcurrido diez minutos después de la reanudación del choque.

El partido se abrió y tuvo momentos de intercambio de golpes en el que pudo llegar el gol para ambos equipos. Los locales lo rozaron con las ocasiones de Omar Perdomo y Rubén Mesa, mientras que los oriolanos hicieron emplearse a fondo a Álex Lázaro hasta en tres ocasiones.

El partido se marchó a la prórroga, que acabó sin goles. Los lanzamientos desde los once metros tuvieron como grandes protagonistas a los guardametas de ambos equipos, con paradas de mucho mérito. La Deportiva Minera erró tres penas máximas, las lanzadas por Omar Perdomo, Petcoff y Rubén Mesa, mientras que el Orihuela erró en dos penaltis, detenidos por Álex Lázaro.

El equipo que dirige el técnio nazareno marcha segundo en el Grupo 4 de Segunda RFEF tras las cuatro primeras jornadas con 10 puntos, está invicto y este domingo visita el estadio de Linarejos para enfrentarse al Linares Deportivo. El próximo 26 de octubre, el exentrenador del Deportivo regresará a Chapín para enfrentarse a su exequipo, aunque ya volvió a Jerez en la primera jornada venciendo 1-3 al Xerez DFC.