Problemas para Galiano en el frente de ataque del Xerez CD

El Xerez CD ha continuado preparando este jueves el duelo de la quinta jornada que le hará cruzar a tierras norteafricanas para visitar el Álvarez Claro y medirse a la UD Melilla, un equipo con el que no juega desde hace 24 años en la extinta Segunda División B. Los azulinos, a las órdenes de Diego Galiano, se han ejercitado por espacio de dos horas en las instalaciones del Anexo de Chapín, trabajarán este viernes en Picadueñas y antes de partir a Málaga -desde donde tomarán el vuelo a Melilla- realizarán la última sesión de la semana en el Estadio Pedro Garrido, listo tras la resiembra a la que ha sido sometido durante las últimas semanas y que ha sufragado la entidad xerecista.

El entrenamiento de este jueves en el Anexo de Chapín Pepe Ravelo ha dejado dos notas a destacar. La primera, la ausencia de Nané. El punta azulino, que ha sido padre hace unos días, está descartado para el encuentro en Melilla y también es seria duda para el siguiente, en Chapín, contra el Almería B. El delantero centro, máximo goleador del equipo la pasada temporada, sufrió una dura entrada en el encuentro contra el Estepona, producto de la cual tiene un esguince de tobillo de grado dos. No se ha ejercitado en toda la semana y su presencia en el equipo irá en función de su evolución.

Nané ha sido suplente en las cuatro primeras jornadas a la sombra de Moussa Sishokko, por quien ha optado Galiano en este primer tramo liguero. El punta de Bélmez tuvo una presencia testimonial en Puente Genil, jugando los últimos minutos cuando el equipo ya había encajado el 2-1. Frente al Antoniano disputó los últimos 18 minutos y en Águilas también entró de refresco jugando 24 minutos y contra el Estepona tuvo 19. Salvo en Puente Genil -entró por Guille Campos- siempre sustituyó a Moussa.

Zelu tampoco

Por otro lado, Zelu tampoco se ha entrenado con sus compañeros y ha estado realizando ejercicios de recuperación debido a los problemas que tiene en uno de sus abductores, molestias que arrastra desde hace dos semanas y que no terminan de desaparecer. El atacante jerezano fue titular en Puente Genil y anotó el 1-0 contra el Antoniano en el partido de la segunda jornada. Esa semana la pasó renqueante y, de hecho, no tuvo minutos en Águilas pese a entrar en la convocatoria. Regresó al once inicial contra el Estepona, siendo sustituido en el minuto 71 por Franco Jr.

El extremo tampoco parece que vaya a llegar para el duelo del domingo en Melilla y esto, obviamente, provocará cambios en el once del técnico guadalcacileño. La opción que ya utilizó en Águilas fue la de situar a Javi Rodríguez en la banda izquierda y a Mati Castillo en la derecha, aunque tras la derrota del pasado domingo frente a los costasoleños, es probable que Galiano introduzca alguna otra variante.