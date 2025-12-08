El Xerez CD regresa al trabajo con la mente ya puesta en el colista Malagueño

El Xerez CD comienza a preparar este martes el partido que el próximo domingo tiene que disputar en Chapín frente al Atlético Malagueño, el colista del Grupo 4 de Segunda Federación. Los azulinos caían este pasado sábado en Murcia contra el UCAM y ahora tienen dos partidos antes de acabar el año 2025, el primero frente al filial malaguista y el siguiente en el Francisco de la Hera de Almendralejo, duelo que se disputará el sábado 20 de diciembre a las 17:30 horas. Luego, los azulinos se marcharán al parón de las fiestas navideñas y estarán una semana de descanso antes de afrontar los primeros días de 2026 con la mente puesta en el derbi del 4 de enero contra el Xerez DFC en el último encuentro de la primera vuelta.

Los de Diego Galiano se han puesto como objetivo ganar estos dos próximos encuentros antes de las vacaciones, lo que les supondría cerrar el 2025 en los puestos de privilegio y bien posicionados para afrontar una segunda vuelta en la que deberán corroborar que son uno de los equipos que lucharán por pelear el ascenso de categoría.

Para el encuentro del próximo domingo en Chapín (12:00 horas), Diego Galiano está pendiente de la evolución de Ricky Castro, quien en teoría iba a estar un par de semanas fuera tras recaer de la lesión en Yecla. El lateral chipionero se ha perdido los partidos contra Real Jaén y UCAM Murcia y no parece probable que vaya a llegar a tiempo para el encuentro contra el último clasificado de la categoría.

Quien sí podría ya tener minutos es Josete Malagón. El central viajó con el equipo a Murcia, aunque no tuvo minutos. Se ha perdido un total de siete encuentros y está deseando volver para ayudar a los azulinos en este tramo final de primera vuelta. Además, Galiano tiene tocados a Leo Vázquez y De la Lama por molestias de pubis y quien está descartado es Jaime López, que sigue con su proceso de recuperación.

En el Atlético Malagueño causará baja su delantero Juani, titular este pasado domingo en el partido contra la Deportiva Minera. El atacante vio la quinta amarilla de la temporada y se perderá el choque en Chapín.