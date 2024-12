Ricky: "El Xerez DFC tiene buenos jugadores, pero tenemos opciones de hacerle daño si somos nosotros"

Ricky Castro regresó el pasado verano al Xerez CD tras forjarse en Segunda RFEF en el Xerez DFC y en el Antoniano y no ha tardado en convertirse en uno de los futbolistas imprescindibles para José Carlos Checa. El polivalente chipionero, que igual puede actuar en el lateral que hacer de extremo por su velocidad y desborde, comenzó la temporada como un avión y brilló en un equipo que se colocó líder, pero una inoportuna rotura de fibras en los isquios el pasado mes de octubre le obligó a parar cuando mejor estaba y después de haber anotado frente al Cádiz Mirandilla (1-1) en Chapín el tanto del empate en la recta final del derbi. La lesión no la superó todo lo rápido que le hubiese gustado, recayó cuando estaba a punto de reaparecer, y se perdió siete compromisos. Reapareció hace dos jornadas en el Vicente Sanz frente al Don Benito y fue titular contra el Villanovense.

El lateral sabe perfectamente qué significa el derbi para la afición del Deportivo porque es de la zona, ha jugado en los dos clubes y ha disputado dos enfrentamientos de este tipo con anterioridad, con la camiseta del Xerez CD en el curso 19/20, asegura que el equipo está con ganas de dar una alegría a la afición, espera un compromiso igualado y tiene palabras de máximo respeto hacia su rival, una entidad "que me dio la oportunidad de debutar en Segunda RFEF y le estoy agradecido".

Después de disputar dos partidos, el azulino comienza a ver la luz al final del túnel y detalla que "estoy mejor, aunque aún siento molestias al forzar en algunas acciones, pero ya estoy entrenando fuerte y haciendo trabajo tanto con el fisio como con el grupo para estar otra vez al cien por cien lo antes posible, se pasa mal cuando estás fuera y no puedes ayudar a los compañeros desde dentro del verde".

El Xerez CD ha encadenado dos triunfos seguidos tras superar una mala dinámica y los seis puntos han dado al grupo "alegría, estamos más animados después de esa mala racha. Estos dos partidos ganados nos han venido muy bien, estamos trabajando duro y muy concentrados para cerrar el año lo mejor posible en estos encuentros que nos restan, que son los dos muy duros".

Es semana de derbi, pero el vestuario la está encarando "igual que otra cualquiera, hay en juego tres puntos igual de importantes que en cualquier otro partido, nuestro objetivo a corto plazo, como dice el míster, es llegar a los 42 puntos".

Espero que Chapín esté lleno, que la afición nos anime y que disfrutemos al máximo de un partido como este en esta gran ciudad

Las trayectorias de Xerez CD y Xerez DFC son parejas y así espera Ricky el compromiso ante el conjunto de David Sánchez. "Será un encuentro bonito y seguramente muy disputado, pero espero que podamos sacar los máximos puntos posibles". Y sobre el rival, recuerda que "tienen buenos jugadores, aunque estamos centrados en hacer nuestro partido, en ser nosotros y salir a por los tres puntos como siempre hacemos. Si estamos bien y, como he dicho antes somos nosotros mismos, tenemos más opciones de hacerles daño".

Cuando aún era sub-23, defendió la camiseta del Xerez DFC en Segunda RFEF durante dos temporadas. Del filial dio el salto al primer equipo de la mano de Pérez Herrera y guarda buenos recuerdos de aquella etapa, aunque terminaron descendiendo. "Mi paso por el Xerez DFC fue bueno, no tengo nada malo que decir de ellos, siempre me trataron muy bien, me permitieron debutar en Segunda Federación y siempre les estaré agradecido".

La afición del Deportivo se ha volcado con el equipo y se espera que Chapín registre una gran entrada. En ese sentido, no tiene dudas. "Nuestros seguidores se han volcado desde el primer momento y espero que Chapín esté lleno, que nuestra afición nos anime como siempre y que disfrutemos al máximo de un partido como este en esta gran ciudad".