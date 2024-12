El Xerez CD entrena en La Granja para preservar el césped de Chapín

Cambio de planes sobre la marcha. El Xerez CD finalmente no ha entrenado este jueves en Chapín, tal y como tenía previsto, y lo ha hecho en las instalaciones de La Granja. El motivo: preservar el césped recién resembrado del Municipal de cara al derbi de este domingo (17:00) frente al Xerez DFC en un partido que se ha convertido en el más atractivo de la jornada 16ª del Grupo IV de Segunda RFEF. Los xerecistas no han podido pisar el verde y ya no lo harán hasta el día del encuentro.

El choque, que ha sido declarado medio día del club por parte del Deportivo, ha despertado una gran expectación entre los aficionados del cuadro xerecista, que ya han adquirido un gran número de entradas, por lo que se espera que el estadio congregue a más de mil aficionados y bata el récord de asistencia de esta temporada, que está fijado en 10.484 con motivo de la visita del Cádiz Mirandilla. Esos registros se acercan a los alcanzados por el club azulino cuando militaba en Segunda A, categoría en casi llegó a los trece mil espectadores (12.995) frente al Betis en abril de 2011.

Por parte del Xerez DFC no habrá representación institucional -solo el director deportivo Antonio Bello acompañará a los jugadores- y la mayoría de peñas de la entidad han comunicado que no acudirán a la cita como tal, pero aun así los de David Sánchez no estarán solos y hay seguidores que han adquirido su localidad, igual que sucedió el pasado curso. La normalidad debería estar a la orden del día, pero los hay que no la quieren aceptar.

Mientras, el plantel ha trabajado de forma intensa en La Granja después de que no pisara Chapín por la lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la mañana de este jueves en Jerez y la campiña el aviso amarillo por fuertes precipitaciones y tormentas y con la hierba recién plantada lo más recomendable era no entrenar.

Checa sigue pendiente de la recuperación de Del Río, que es seria duda por sus problemas musculares, y de Adri Valiente, que acabó el miércoles con molestias, y está volcado en mejorar las prestaciones de su equipo en ataque.