Sebas López: "La batalla es complicada, el Xerez CD ha hecho méritos para estar arriba"

El Lorca Deportiva llega este domingo (18:00) a Chapín para enfrentarse al Xerez CD en un excelente momento, con un empate ante el líder Extremadura y cuatro triunfos consecutivos, que le han permitido pasar de los últimos puestos de la tabla a la zona media alta. De hecho, encarará el partido ante el Deportivo a sólo tres puntos de distancia. Los de Diego Galiano suman 18 por los 15 que atesoran los muricanos.

Este miércoles recuperaron un compromiso aplazado ante el Salerm Puente Genil en el Artés Carrasco, lo ganaron por 1-0 y Sebas López, entrenador de los lorquinos, espera que no pase factura a sus jugadores y destaca el nivel de su grupo. "Somos unos privilegiados por trabajar con este grupo de futbolistas, el día a día es fácil porque generan ilusión y trabajan a un gran nivel y con la máxima intensidad hasta en campos que no proceden. Se merecen lo que están logrando. El fútbol es caprichoso y ni antes eran tan malos ni ahora tan buenos, lo que sucede es que el viento sopla a favor y vamos a intentar que nos dure mucho".

Sobre la excelente dinámica de su equipo, subraya: "Nunca había logrado con un equipo cuatro victorias consecutivas y un empate en una categoría tan complicada y felicito a los jugadores, estamos orgullosos. Pero, de todos modos, el objetivo es el de alcanzar los 42 puntos, tenemos 15 y nos faltan 27. Eso sí, cuanto antes los logremos, antes lo vamos a disfrutar y a celebrar todos. Desde la humildad y el trabajo, nuestro gran reto es dejar al Lorca en Segunda RFEF y demostrar que es un club ascensor".

Frente al Puente Genil, el Lorca realizó un gran esfuerzo para ganar y la carga de minutos es una preocupación para López, que ahora se mide al Xerez CD, un rival de la zona alta en un partido "atractivo. Jugaremos en Chapín, un campo histórico en el que habrá diez mil personas en la grada, con un ambiente bonito de fútbol. La categoría es muy complicada, todos los equipos son buenos, hemos dado un salto en la tabla, pero hay que tener los pies en el suelo. Estamos preparados para la siguiente batalla, pero será muy difícil, el Xerez ha hecho méritos para estar arriba. Galiano conoce bien la categoría, ha realizado grandes temporadas en otro equipo y cuenta con jugadores muy importantes para la categoría".