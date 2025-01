El técnico del Recreativo Granada ve al Xerez CD peleando por el ascenso directo

Jon Erice, técnico del Recreativo Granada, ve al Xerez CD luchando por el ascenso directo. Así de claro se mostró cuando se le preguntaba en la rueda de prensa posterior al encuentro en Chapín si cree que el Deportivo puede aspirar al salto de categoría: "No es que le vea, es que lo está, quiero decir, esto es muy largo para todos, el UCAM lleva muchos partidos muy arriba y en el arranque de esta segunda vuelta le está costando. El otro día estuve in situ en La Condomina viendo el partido y fue totalmente igualado y si alguien mereció los tres puntos fue el Xerez. Sé que Checa va a decir que lo primero es la permanencia, pero está luchando por el ascenso directo con todas las de la ley porque se lo ha ganado y porque está en un momento futbolístico de cara a base de mucho trabajo, el Xerez está ahí porque lo merece".

Del encuentro de su equipo en Chapín, dijo que "ha sido un partido bonito, intenso, empezamos bien, luego ellos tuvieron minutos que agitaron el partido y dos ocasiones claras con el gol, llegando al descanso con el partido abierto. Dimos un paso adelante, una marcha más entrando bien por la zona derecha apoyándonos con Iker Burgos y ahí han llegado nuestros mejores minutos y hemos estado a punto de empatar, luego ellos tuvieron un par de ocasiones y nosotros algunas llegadas sin peligro. Tengo que felicitar al Xerez y decirles a los chicos que estamos en el camino competitivo para revertir la situación. Nos ha faltado ser contundencia en el gol, nos viene pasando, somos blanditos cerca de nuestro área".

También se le preguntó por el exxerecista Ulloa, que fue titular jugando los 90 minutos: "Le he visto bien, con sus cualidades, no teníamos a Juanma por sanción, ha entrenado dos días y ha jugado. Es un chico con una condición muy limpia, buena zancada, quizá tiene que mejorar en la defensa posicional, lo trabajaremos con él, nos ha dado buenos minutos, recorrido y empaque. Lo he visto bien".

Y con respecto al ambiente en Chapín, donde se congreraron más de 7.000 aficionados, comentó lo siguiente: "Les expliqué a los chicos dónde veníamos esta semana. A todos los jóvenes les vendría bien informarse de los clubes que nos rodean porque eso te enriquece. Yo de visitante tanto de jugador como de aficionado he visto partidos aquí con las gradas absolutamente llenas, en el ascnso, en Primera y en Segunda. Todavía no hay la gente que venía entonces, pero los chicos han visto un ambiente de fútbol de categoría mucho más alta. En el fútbol formativo deberíamos mostrar más a los jugadores jóvenes a qué clubes nos enfrentamos y estar menos pendientes de pantallas, instagrams y youtube y que realmente sepan qué estadio visitan y qué historia tienen los clubes, como por ejemplo el Xerez".