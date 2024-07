Alberto Ulloa: "Llego al Xerez CD con mucha hambre y ganas de crecer"

Jerez/El centrocampista Alberto Ulloa, a sus 20 años, llega al Xerez CD procedente del Cartaya dispuesto a seguir creciendo y a lograr los objetivos que se marque el club. El futbolista, con nacionalidad española y chilena, puede actuar tanto en la medular como en la mediapunta y antes de recalar en el cuado onubense pasó por las canteras del Sevilla, Betis y Valladolid y jugó cedido en el Gerena.

Jorge Garrido, vicepresidente azulino, y Miguel Ángel Rondán han sido los encargados de presentarlo oficialmente y los dos han destacado la confianza que tienen depositada en él pese a su juventud. Considerado "como un futbolista de superior categoría, que cuando tiene la pelota siempre pasan cosas distintas" por Manuel Juan Limón, su anterior técnico, el director deportivo xerecista, también le ha lanzado elogios.

Rondán ha destacado que "está llamado a ser uno de los jugadores más importantes de la temporada porque si nos funcionan los sub-23, que son los jóvenes, los que tienen hambre, los que aprietan a los más contrastados, funcionará el equipo. Alberto tiene una responsabilidad grande, pero confío mucho en él, sé que incluso se va a comer a esos más contrastados. Para nosotros fue vital que el año pasado gente como Geovanni, Santos o Perottif fuesen tan importantes, ya que provocó que el grupo tuviera que apretar y que funcionara de la manera que funcionó. Espero que cumpla con creces porque sé que tiene calidad".

El futbolista confiesa que en sus primeras semanas en el equipo se encuentra "muy bien y muy contento" en un vestuario que "me ha acogido muy bien. A algunos compañeros ya les conocía de otras temporadas y no me puedo quejar".

La pasada temporada fue considerado uno de los mejores mediocentros del Grupo X de Tercera en el Cartaya a pesar de su juventud y subraya que "siempre es de agradecer que te valoren el trabajo. Sé a qué equipo llego, donde estoy, y lo hago con mucha hambre, con muchas ganas de seguir en esta línea. Ojalá las cosas me salgan aquí igual, intentaré ofrecer lo máximo para seguir creciendo, no me asusta la responsabilidad. En ese sentido, no estoy preocupado, estoy aquí para lo que necesite el equipo. Cuanto mejores son tus compañeros, mejor tienes que ser tú para poder estar en el equipo, tengo confianza, ganas de trabajar, de sudar la camiseta".

Ulloa, junto a Miguel Ángel, su compañero Ramón García, y Jorge Garrido. / Xerez CD

Sobre los primeros partidos de pretemporada que ha disputado el equipo, admite que "nos hemos enfrentado a rivales de inferior categoría, pero nos vienen muy bien para coger ritmo, que al principio nos falta, para asimilar los conceptos del entrenador poco a poco y conocer mejor a los compañeros. A partir de la próxima semana ya nos mediremos a equipos más importantes, nos darán más caña y tendremos menos tiempo el balón y eso se asemejará ya más de cara al inicio de la liga a principios de septiembre. Nos tocará ponernos las pilas".

Y en esos partidos ya ha podido comprobar la respuesta de la afición. "En ese sentido, también estoy muy contento. He tenido la suerte de jugar aquí varias veces con el Cartaya y siempre era un partido que teníamos señalado en el calendario por la afición, que se nota, y por el campo. Tengo y muchas ganas de que llegue el 1 de septiembre para jugar en Chapín".

Y ese día, el Xerez CD tendrá que medirse al UCAM, un rival "complicado, pero me da igual empezar contra ellos que contra otro equipo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no he estado en Segunda RFEF, pero imagino que será una categoría mucho más competitiva que la Tercera. Nuestro objetivo debe ser el día a día e intentar mejorar en cada entrenamiento. Luego, la competición te coloca donde mereces y esperamos estar lo más arriba posible"