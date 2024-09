Ulloa, "orgulloso" con el coliderato del Xerez CD: "Cualquiera lo hubiese firmado al principio de liga"

Jerez/El centrocampista Alberto Ulloa llegó el pasado verano al Xerez CD procedente del Cartaya, equipo en el que demostró su potencial en Tercera RFEF y el que se convirtió en una de las grandes revelaciones de la temporada. A las órdenes de Manuel Juan Limón el sub-23 brilló con luz propia y se ganó que escuadras de superior categoría se fijaran en él. Se decantó por el Deportivo y no ha tardado en ganarse la confianza de Checa, ya que en la primera jornada de liga no jugó ante el UCAM Murcia, pero en las tres siguientes, frente a Recreativo Granada, Estepona y La Unión, ha sido titular.

El hispano-chileno se entiende a la perfección dentro del verde con sus compañeros y siempre pasan cosas cuando tiene el balón. Se muestra feliz en el Deportivo, destaca el gran inicio liguero del equipo -se ha colocado colíder con los mismos nueve puntos de Linares, que tiene mejor diferencia de goles- y hace un balance positivo del triunfo en Murcia este domingo ante La Unión Atlético.

El xerecista detalla que "las sensaciones en La Unión fueron muy buenas, el equipo supo competir desde el principio, supimos jugar el balón en un campo muy complicado y nos sentimos orgullos del partido y del resultado. Estamos muy contentos con los tres puntos, que se los pudimos ofrecer a toda la afición que se desplazó para vernos".

La primera parte, bajo su punto de vista, fue "muy buena, dominamos siempre y tuvimos ocasiones claras, pero no las marcamos y, en la segunda, cuando menos lo esperábamos, llegó el gol de Santisteban. El 'cabezón' está bien, está tocado y me alegro muchísimo por él porque es un gran chaval. Llegó al final del mercado y se ha adaptado rápido. Son cosas del fútbol y hay que seguir, que aquí no se para".

Chapó por los aficionados que fueron a Murcia, son unos locos que nos llevaron en volandas"

La afición nunca deja solo al equipo y más de sesenta xerecistas cubrieron 600 kilómetros para arropar al Deportivo en su primer desplazamiento fuera de Andalucía de la temporada y el equipo "lo agradece muchísimo. Chapó para ellos, no tengo otra cosa que decir que nos quitamos el sombrero ante ellos. Son unos locos que nos llevan en volandas, es increíble venir a un campo tan lejos y humilde si se puede decir comparado con Chapín y se dejaron la voz. Eso se ve reflejado en el campo".

El Xerez CD suma nueve puntos de doce y es colíder. "Al principio de liga, cualquiera lo hubiese firmado y hay que estar supercontentos y orgullosos, pero hay que pensar en el partido a partido, que esto es muy largo y ya estamos deseando de que llegue el próximo domingo para jugar en Chapín con nuestra gente y volver a sumar de tres. Llega el Torremolinos, un equipo que también se está mostrando fuerte y que aún no ha perdido, y no nos lo pondrá fácil".

A nivel personal, las cosas le están saliendo bien, cuenta con la confianza de Checa y se muestra "satisfecho, aunque siempre se puede mejor. Estamos trabajando bien físicamente con Sergio, nos están dando caña, y sufrimos en el día a día, pero eso es muy positivo porque luego en los partidos encuentras la recompensa. Me siento feliz y mucho más por el equipo, estamos ganando. Desde que llegué me he sentido muy querido por todos en el club e intento aportar mi granito de arena. De momento, a las dos partes nos están saliendo bien las cosas".