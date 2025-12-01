'Tin Tin Catalina' en Chapín para celebrar el triunfo del Xerez CD

El increíble ambiente vivido este pasado viernes y sábado en Jerez, con el segundo fin de semana de zambombas en el centro histórico, se alargó este domingo un día más en el estadio municipal de Chapín con el triunfo del Xerez CD sobre el Real Jaén por 1-0.

La grada vibró tanto con la victoria azulina que se arrancó a cantar el villancico popular Tin Tin Catalina. Esta es su letra:

Tin, tin, Catalina, tin, tin, Concepción

que a la puerta llama el viejo cagón. (BIS)

Por entrar en la tuya posada,

por entrar en el tuyo mesón,

por gozar de tu amor Catalina,

por gozar de tu amor Concepción.

Tin, tin, Catalina, tin, tin, Concepción

que a la puerta llama el viejo cagón. (BIS)

Tin, tin

¿Quién es?

el viejo cagón,

pase usted, pase usted, pase usted.

Por entrar en la tuya posada,

por entrar en el tuyo mesón,

por gozar de tu amor Catalina,

por gozar de tu amor Concepción.

Tin, tin, Catalina, tin, tin, Concepción

que a la puerta llama el viejo cagón. (BIS)

Por el monte ya viene alumbrando

por la senda que lleva al portal,

una estrella que viene guiando

y que son Melchor, Gaspar y Baltasar.

Tin, tin, Catalina, tin, tin, Concepción

que a la puerta llama el viejo cagón. (BIS)