Xerez CD-Antoniano: duelo de altura en Chapín

Nuevo duelo de altura en Chapín. El Xerez CD, tras el importante punto en El Pozuelo frente al Juventud Torremolinos (1-1) el pasado fin de semana regresa al Municipal este domingo (18:00) para recibir al Atlético Antoniano, un equipo de la zona noble de la tabla que llega tras caer goleado en su campo (1-4) frente a La Unión, pero con una importante trayectoria fuera -tres triunfos consecutivos-, y que aspira a arrebatar a los xerecistas su puesto en play-off. Los de Diego Galiano suman 33 puntos, únicamente dos menos que los azulinos. Máxima emoción y tensión. Quinto con séptimo.

Restan doce jornadas para el final de la competición y el Deportivo tiene su primer objetivo, la permanencia, a tiro, pero con los registros que está marcando la afición está ilusionada y la plantilla, también, aunque todos se muestran cautos y se apuntan al partido a partido que pregona Checa. Vencer al combinado hispalense colocaría al Xerez CD en una excelente posición para luchar por todo y serviría para ahuyentar los fantasmas de hace dos jornadas contra La Unión, un rival que superó a los xerecistas de principio a fin en todas las facetas del juego en casa, y también los que aparecieron ante el Estepona con anterioridad (1-1).

Checa da a sus jugadores las últimas instrucciones en el entremiento de este sábado en La Granja. / Eduardo Rabaneda

Posibles cambios

Checa cuenta para este partido con una importante baja en el centro del campo, la del castigado Adri Rodríguez, un pivote defensivo que no tiene sustituto natural en el plantel tras las salidas en el mercado de invierno tanto de David García al Atlético Sanluqueño como de Ulloa al Recreativo Granada, y para suplirlo, el técnico nazareno tendrá que echar mano o bien de Reina, que esta temporada ha jugado poco en esta demarcación, o bien decantarse por Misffut retrasando su posición.

Junto al sancionado Adri se han quedado fuera de la lista por decisión técnica Ramón García, Adri Valiente y el recién incorporado Joel Domínguez. El extremo canario sub-23 ha llegado esta semana y se ha convertido en el centro de atención. Su contratación ha despertado división de opiniones y hay un sector importante de la afición xerecista al que no le ha parecido bien, ya que fue condenado hace tres años por violencia de género y posteriormente por quebrantar una orden de alejamiento. No se encuentra bien físicamente y tendrá que esperar al menos una jornada más para al menos entrar en una convocatoria. En esta oportunidad, sí entran en los planes del entrenador Taufek y Diego Domínguez, que la pasada jornada no viajaron a tierras costasoleñas por decisión técnica.

El once de los azulinos registrará novedades respecto al de la pasada semana. En la portería, Santos ha cumplido tres partidos y no está descartado que Isma Gil regrese, mientras que la defensa sí que puede ser la misma, con Paco Torres en el lateral derecho, Josete y Geovanni los centrales y Ricky Castro en el lateral izquierdo. En la medular llegan las incógnitas, aunque es probable que de inicio salgan Reina y Misffut, con Iago Díaz en la derecha, Charaf por dentro y Armengol escorado a la banda con Nané en punta. Una apuesta más ofensiva y menos probable teniendo en cuenta el centro del campo del rival sería la de apostar por Taufek en la izquierda, con Armengol por dentro y sin Misffut.

El Antoniano, con dos bajas

Los de Diego Galiano, que suelen basar su fortaleza en casa, desde que arrancó 2025 se están mostrando sólidos lejos de su estadio y han sumado siete puntos en sus tres últimas salidas, con triunfos ante el Villanovense (1-4) y el Recreativo Granada (0-1) y un empate en Orihuela (1-1). En Chapín se presentan con dos ausencias, la de Cordero, sancionado por acumulación de amarillas, y la de Mario, que se encuentra lesionado. Los sevillanos también han incorporado esta semana al lateral Felipe Chacartegui, defensa que el Xerez CD estuvo muy cerca de firmar en este pasado mercado de invierno.

Joseliyo se intenta ir del lebrijano Juanmari. / Manuel Aranda

Antecendetes

Xerecistas y lebrijanos se verán las caras en Segunda RFEF por primera vez este domingo, pero en Tercera se midieron en tres oportunidades. El primer enfrentamiento llegó en el curso 20/21 y se saldó con triunfo azulino, el único hasta el momento, por 3-1. Los azulinos remontaron un tanto de Baouba con dianas de Palacios, Pato, de penalti, y Laínez. En el ejercicio siguiente, el 21/22, tablas (1-1). Iván Navarro adelantó a los locales y Alberto puso la igualada en la recta final del choque.

La última vez que ambas escuadras se midieron fue en el curso 22/23, igualaron a uno y el choque terminó con polémica. Parada también puso por delante al Deportivo con una diana en los minutos iniciales del segundo tiempo, empató Ángel, de penalti, en una jugada que le costó la tarjeta roja al guardameta azulino César.

El árbitro

El partido será dirigido por el colegiado castellano-manchego -nació en Albacete- Javier García Rubio, asistido por Julián Sánchez García, y Pablo Pardos Matamoros, que no ha arbitrado a los azulinos esta temporada, pero sí en una oportunidad a los de Galiano. Fue en la jornada 16ª en Los Arcos ante el Orihuela, en un compromiso que terminó con empate a uno.