El Xerez CD busca ante el Molinense los octavos de Copa RFEF y olvidar el traspié del Polinario

El Xerez CD se enfrenta este miércoles (20:00 horas) a la Unión Molinense en partido de 1/16 de final de la Copa RFEF, encuentro a partido único que se disputa en el Estadio Sánchez Cánovas de la localidad murciana de Molina de Segura. La plantilla parte hacia la región oriental a las siete de la mañana y tiene previsto llegar a su destino a la hora del almuerzo, una paliza de viaje antes de afrontar el choque contra un Tercera Federación que sueña con eliminar a un Deportivo que llega con el orgullo herido tras caer con el Puente Genil en la primera jornada de liga.

Diego Galiano, preocupado por las secuelas que puede dejar el viaje y que ha mostrado su disconformidad con un formato de competición que podría haber aprovechado parte de la pretemporada para ir liquidando las primeras eliminatorias, sólo se lleva a 16 jugadores de la primera plantilla y deja a siete jugadores en Jerez para que estén descansados de cara al encuentro del domingo frente al Atlético Antoniano. De esta forma, no viajan Ricky, Charaf, Chacartegui, Jaime López, Javi Rodríguez y Moussa Sissokho, todos titulares frente al Puente Genil, además de Josete, que sigue con su proceso de recuperación.

El técnico se lleva a tierras murcianas a los canteranos Jesús Soto y Mario Garcés, mientras que el resto de la expedición está formada por los guardametas Ángel de la Calzada y Santos, los defensas Mancheño, Leo Vázquez, Guille Campos y Moi; los centrocampistas Adri Rodríguez, Ismael Gutiérrez, Franco, Zelu, Mati Castillo, Hugo Díaz, Jaime Fuentes, Bless, De la Lama, y el delantero centro Nané.

En cuanto al once inicial, todo apunta a que Santos estará en la portería, con Mancheño y Leo Vázquez en los laterales y Guille Campos o Moi en el centro de la zaga junto a Bless. En la medular, Ismael Gutiérrez podría tener su primera titularidad, con Jaime Fuentes y De la Lama en apoyo, Franco y Mati en los laterales y arriba Nané.

El Deportivo parte como claro favorito para pasar esta eliminatoria de Copa RFEF ante un rival de inferior categoría, aunque Galiano advierte de que el Molinense es un equipo con jugadores cohesionados que llevan varios años jugando juntos y además apuntaba que el campo es similar al Polinario, incluso de dimensiones más reducidas. El técnico pide a sus jugadores que tengan más personalidad con balón para sacar adelante una eliminatoria y seguir vivos en una competición que da derecho a jugar la Copa del Rey -y ante un Primera División- en caso de pasar las tres primeras rondas.