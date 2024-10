El Xerez CD condena el lanzamiento de objetos a Chapín y reclama a la afición "sentido común"

Jerez/El lanzamiento de objetos a los terrenos de juego o los insultos de todo tipo se han convertido, por desgracia, en algo habitual cada jornada en los campos de fútbol y Chapín no es una excepción. En los dos últimos compromisos que el Xerez CD ha disputado como local ante Cádiz Mirandilla (1-1) y Orihuela (0-2) se han repetido los dos hechos y la entidad pide a su afición "sentido común" para evitarlos, ya que ponen en riesgo la integridad física de todos y tanto los infractores como el club se pueden ver seriamente castigados. El club pretende evitar los riesgos de cara al compromiso de la primera eliminatoria de Copa del Rey de este miércoles ante la AD Ceuta (19:00).

El Deportivo ha emitido un comunicado en el que "condena enérgicamente los lanzamientos de objetos al terreno de juego sucedidos en los dos últimos partidos ligueros disputados en el Municipal de Chapín, poniendo en riesgo la integridad física de los jugadores, recogepelotas, medios de comunicación y el resto de personal voluntario de la entidad. Además de no representar a nuestra afición, estos actos han sido recogidos en el acta arbitral perjudicando directamente a la institución.

Del mismo modo, el club muestra su rechazo hacia el presunto aficionado que causó desorden público en la finalización del encuentro, a la vez que desea una pronta recuperación del miembro afectado de la empresa de seguridad privada.

En última instancia, la entidad lamenta los inconvenientes causados a los aficionados que no pudieron acceder con su paraguas punzantes, aunque recuerda que sí están permitidos los paraguas plegables, tal y como recoge el artículo 20 de la Ley del Deporte, en su apartado B".

El acta

Federico Sáiz Villares, del colegio balear, reflejó en el acta del partido de los xerecistas ante los alicantinos que "en el minuto 79 un jugador del Orihuela me informa que han lanzado un váper al terreno de juego sin llegar a impactar en ninguna persona. Dicho jugador me lo entrega y se lo doy al delegado de campo. Inicio el protocolo de lanzamiento de objetos, indicando al delegado de campo que lo adviertan por megafonía. Esto sucedió en la esquina próxima donde se encontraban aficionados del Xerez CD, identificados por sus banderas. El juego estuvo detenido cuatro minutos, debido a que había problemas con la megafonía y por dicho motivo se hizo público el mensaje de prohibido lanzar objetos al terreno de juego mediante el marcador electrónico del estadio, no volviendo a producirse ningún lanzamiento posterior".

Las sanciones

Los aficionados que lancen objetos en un campo de fútbol en España se enfrenta a sanciones contempladas en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Las muy graves -cuando se pone en peligro la seguridad o se causan daños graves-, con multas entre 60.000 y 650.000 euros, la prohibición de acceso a recintos deportivos por un período de dos a cinco años y trabajos sociales en el ámbito deportivo. Las multas para las graves -si el lanzamiento de objetos no causa daños graves, pero supone un riesgo- oscilan entre los 3.000 y los 60.000 euros y la prohibición de acceso va de seis meses a dos años. Por último, las leves, cuando no hay riesgo destacado, las sanciones son de entre 150 y 3.000 euros y la prohibición de acceso puede durar entre un mes y seis meses.

El Código Disciplinario de la RFEF

La RFEF es clara en este sentido y en su Código Disciplinario refleja que "cuando con ocasión de un partido se altere el orden, se menoscabe o ponga en peligro la integridad física de los árbitros/as, jugadores/as, técnicos/as o personas en general, se causen daños materiales o lesiones, se produzca invasión del terreno de juego, se exhiban símbolos o se profieran cánticos o insultos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes, o se perturbe notoriamente el normal desarrollo del encuentro, incurrirá en responsabilidad el club organizador del mismo, salvo que acredite el cumplimiento diligente de sus obligaciones y la adopción de las medidas de prevención exigidas por la legislación deportiva para evitar tales hechos o mitigar su gravedad".

Las sanciones para los clubes van desde la clausura del campo al cierre de una grada determinada dependiendo de la gravedad de los hechos y las multa pueden alcanzar y superar con creces los 6.000 euros. Las multas van en aumento y si las infracciones son reiteradas.