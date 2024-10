El presidente del Xerez CD se reúne con técnicos y jugadores tras el desastre el sábado

Jerez/La dinámica de resultados adversos en la que se encuentra el Xerez CD, que ha pasado de ser líder del Grupo IV de Segunda RFEF a ocupar la novena plaza fuera de los puestos de play-off, es preocupante y a nadie se le escapa, aunque Checa, técnico del plantel, asegure que el objetivo es la permanencia. El Deportivo suma trece puntos y sólo uno -frente al Cádiz Mirandilla (1-1) en Chapín cuando era colista- de ellos cosechado en los últimos cuatro compromisos, en los que ha envajado tres derrotas, dos fuera de casa -Antoniano y Almería B-, una en el Municipal el domingo ante el Orihuela por 0-2 en un partido para olvidar, en el que falló todo.

La afición no entiende qué le pasa al equipo ni se explica los motivos del cambio, el sábado expresó su malestar al final del encuentro ante el cuadro alicantino y apuntó al banquillo por primera vez. El Deportivo ha perdido lucidez y ya ni ataca ni defiende como lo hacía al principio, los errores se multiplican en las dos áreas y en el centro del campo y no encuentra la fórmula de superar a sus rivales cuando se repliegan.

La plantilla ha entrenado este lunes por la mañana en La Granja para comenzar a preparar la eliminatoria de Copa del Rey de este miércoles (19:00) en Chapín contra el AD Ceuta y Juan Luis Gil, presidente azulino, se ha pasado por la sesión de trabajo para mantener un encuentro con jugadores y técnicos, en el que han intercambiado opiniones y el mandatario xerecista les ha transmitido tranquilidad.

Gil desvela sobre la reunión con la plantilla que "les he comentado que son los mismos jugadores que iban líderes hace un par de jornadas y que ni antes eran tan buenos ni ahora son tan malos. En estos momentos, tenemos que estar más unidos que nunca y les he hecho saber que, bajo mi punto de vista, se trata de un problema mental. Cuando las cosas no salen, no salen y acaban bloqueándose. Todo es cuestión de un buen resultado para, a partir de ahí, recuperar el buen juego y las buenas sensaciones".

El presidente azulino asegura que los futbolistas y los técnicos están "animados y se han mostrado muy receptivos. No se trata de toque de atención ni de nada parecido, ha sido una charla para intentar solucionar los problemas, cuentan con todo nuestro apoyo".

De todos modos, no oculta que "estamos preocupados por los resultados porque no estamos acostumbrados a encadenar tantas jornadas sin ganar. La afición está respondiendo y no le podemos pedir más. El partido de Copa hasta nos va a venir bien, los jugadores van a tener la posibilidad de competir pronto y de olvidar lo que pasó el sábado, que no agradó a nadie".