Xerez CD: una primera vuelta de notable alto

El Xerez CD ha cerrado la primera vuelta en el Grupo 4 de Segunda Federación cumpliendo el objetivo que el club se marcó a principios de temporada: estar en play-off con el ascenso directo como horizonte cercano. Los pupilos de Diego Galiano ocupan la tercera posición con 30 puntos, a uno del UCAM Murcia y a dos del Águilas, líder y próximo equipo que visitará Chapín tras el encuentro del próximo domingo en el Anexo de los Juegos Iberoamericanos frente al Almería B. Dicho de otro modo, el Deportivo está en la pugna por el ascenso directo a Primera RFEF después de una primera vuelta notable, con muchas luces y alguna sombra.

A Diego Galiano no le salen del todo las cuentas y afirma que su equipo merece tener más puntos a estas alturas del campeonato. Eso se traduce prácticamente en que el Xerez CD habría llegado al ecuador de la competición en lo más alto de la tabla. Razón no le falta al técnico guadalcacileño. Al Deportivo se le escaparon los tres puntos en Chapín frente al Estepona en un partido que dominó sin aprovechar sus ocasiones, recibiendo el 0-1 en el descuento sin tiempo para reaccionar. El Lorca ha sido el otro equipo en llevarse los tres puntos del Municipal, aunque los xerecistas no estuvieron finos ese día. A domicilio, por cantidad de ocasiones, los azulinos merecieron más en Murcia y Almendralejo, pero pagaron una primera mitad mala. La otra derrota caía en la primera jornada en Puente Genil, víctima de sus propios errores a balón parado, pero ya se sabe la maldición del Polinario...

Fuerte en casa

El Deportivo se ha mostrado como un equipo muy sólido en Chapín, sumando 18 puntos de 24 posibles. Los azulinos han sacado adelante seis de sus ocho encuentros en el Municipal, recibiendo tan sólo dos goles (que supusieron las derrotas contra Estepona y Lorca) y dejando la portería a cero frente a Antoniano, Almería B, Deportiva Minera, Real Jaén, Atlético Malagueño y Xerez DFC. El sistema defensivo de Galiano funciona en casa como un reloj. Eso hay que apuntárselo en el haber del técnico. En el debe, la falta de gol de un equipo que genera mucho y acierta poco. De hecho, los xerecistas sólo han marcado 7 tantos en Chapín y todas sus victorias, excepto la del Antoniano (2-0) han sido por la mínima. En esta estadística, sólo Estepona, Almería B y Malagueño -los tres en descenso- han anotado menos que el XCDE en sus respectivos feudos.

A domicilio

Durante buena parte de la primera vuelta, el Xerez CD fue el mejor equipo a domicilio del campeonato, faceta en la que ha bajado sus guarismos dedibo a las dos derrotas seguidas a domicilio sufridas contra UCAM Murcia y Extremadura. Tras iniciar la temporada cayendo en Puente Genil, los de Diego Galiano enlazaron seis salidas consecutivas sin perder, con tres victorias -Recreativo, La Unión y Yeclano- y tres empates -Águilas, Melilla y Linares-, sumando un total de 12 puntos, los mismos que Recreativo de Huelva, uno menos que Linares Deportivo, a dos de La Unión y a tres del líder Águilas, aunque los xerecistas los han sacado en ocho encuentros mientras que linarenses y aguileños han disputado nueve encuentros como visitantes durante la primera vuelta.

Defensa

Los equipos de Diego Galiano son muy fuertes en la parcela defensiva y en esta faceta destaca especialmente un Deportivo que llega a la mitad del campeonato siendo el segundo equipo menos goleado del curso. Los xerecistas sólo han encajado 12 goles en las primeras 17 jornadas, uno más que el Águilas y compartiendo estadística con el Yeclano. El Deportivo es el equipo menos goleado del grupo en su feudo (2) mientras que a domicilio baja a la sexta plaza en una faceta en la que el líder sólo ha recibido cinco.

Ataque

El gran debe de este Xerez CD se encuentra a la hora de materializar las ocasiones. El máximo goleador del equipo es Mati Castillo con cuatro dianas, seguido de Nané con tres. El delantero vio puerta consecutivamente contra el Yeclano (2) y Real Jaén, pero se quedó sin marcar en las 15 restantes jornadas. Moussa Sissokho tampoco ha acompañado en esta estadística y su único tanto fue en Linares. El siguiente en la lista de goleadores es Adri Rodríguez, autor del 0-1 en el Nuevo Colombino y haciendo el de la victoria en el derbi frente al Xerez DFC. Y con uno: Ricky, Moisés, Ismael, Charaf, Jaime López, Zelu y Franco. Dicho de otro modo, el Deportivo necesita reforzar en este mercado de invierno la parcela ofensiva para dar un paso adelante. Por ponerlo en perspectiva, el máximo goleador de la categoría es Chris Martínez con 8 tantos, delantero del líder Águilas.

Comparativa

El Deportivo ha cerrado la primera vuelta con 30 puntos, que son tres más que la pasada campaña con Checa a los mandos del equipo. Los azulinos se cayeron posteriormente del play-off de ascenso por una mala segunda vuelta en la que sólo sumaron 25 puntos cuando el corte lo estableció el Estepona con 55. El Grupo 4 está mucho más compactado este curso. De hecho, el Águilas ha sido campeón de invierno con 32 unidades, mientras que el curso pasado lo fue el UCAM con 35, quedando el ascenso directo en los 68 que alcanzó el Juventud Torremolinos, que firmó la friolera de 39 puntos en la segunda vuelta.