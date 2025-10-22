El Xerez CD regresa al trabajo con la mente puesta en el líder

La plantilla del Xerez CD ha regresado este miércoles a los entrenamientos después de los dos días de descanso que otorgó Diego Galiano tras el triunfo en el Nuevo Colombino frente al Recreativo de Huelva por un gol a dos gracias a los tantos de Adri Rodríguez y de Franco Junior. Con esos tres puntos, el conjunto azulino sumaba la segunda victoria consecutiva y buscará este domingo frente a la Deportiva Minera igualar su mejor racha de victorias en Segunda RFEF, que logró la pasada temporada de la mano de Checa, técnico ahora de los murcianos.

El entrenamiento ha deparado la buena noticia del regreso de Moussa Sisshoko, restablecido ya de la sobrecarga que le dejó fuera de combate en el encuentro contra el Decano. El delantero se perdió el partido en el Nuevo Colombino después de arrastrar durante la semana anterior molestias en el recto anterior de la pierna derecha. Este miércoles se le ha visto participando sin más contratiempos y está a disposición del entrenador guadalcacileño, quien había confiado en el senegalés como titular en las cinco primeras jornadas, siendo suplente ante el Almería B y perdiéndose la última cita.

Por contra, no ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros Adri Rodríguez. El capitán xerecista, autor del 0-1 en el Nuevo Colombino y pieza clave para Diego Galiano en el centro del campo, ha saltado más tarde al terreno de juego del Pedro Garrido y ha estado realizando carrera continua después de pasar por el fisio y trabajar en el gimnasio. El mediocentro arrastra unas molestias y sufre una sobrecarga tras el partido del domingo. El técnico se ha interesado por él durante el entreno preguntándole si estaba bien y el centrocampista le levantaba el pulgar. De este modo, aunque con las lógicas reservas, no parece que se vaya a perder el choque contra la Minera.

El resto del equipo ha trabajado a las órdenes del preparador físico y posteriormente de Galiano salvo Josete Malagón, que ha estado trabajando en el gimnasio de la instalación. El central tiene una rotura muscular en el tendón del recto anterior de la pierna derecha y va a ser baja por espacio de entre seis y ocho semanas, por lo que se va a perder lo que queda de mes de octubre y prácticamente todo el mes de noviembre.

Variantes

En cuanto al posible once titular que pueda salir de inicio contra el equipo de José Carlos Romero 'Checa', Galiano se verá obligado a realizar un cambio en defensa para suplir al ilicitano y es Guille Campos el que tiene todas las papeletas para abandonar el lateral derecho -que ha ocupado las dos últimas jornadas- y pasar al eje de la zaga. Esto la abre las puertas de la titularidad a Ricky Castro, quien primero se perdió por sanción el partido frente al Almería B y no fue titular después en Huelva.

Con Adri, Ismael y Jaime López como jugadores hasta el momento intocables en la medular, Galiano podría introducir un par de variantes en las bandas. Así, Zelu, totalmente recuperado de su lesión, puede recuperar la titularidad en la izquierda, mientras que Franco Junior, tras anotar el gol de la victoria en el Nuevo Colombino, apunta a salir de inicio en la derecha. Arriba, la duda estriba en seguir apostando por Nané o bien Sissokho en función del planteamiento que despliegue el técnico.

Antecedente

Xerez CD y Deportiva Minera se han visto las caras en una única ocasión en Chapín y fue la temporada pasada en la jornada 29. Los azulinos peleaban por entrar en el play-off de ascenso y los de Llano del Beal escapar de la zona peligrosa de la clasificación. Omar Perdomo, uno de los pocos jugadores que siguen en el plantel del equipo murciano -junto a Petcoff, Rubén Mesa y Javi Vera- hacía el 0-1 a los once minutos de juego, igualando Taufek antes de la media hora de partido con un golazo. Nané ponía el 2-1 en la segunda mitad aprovechando un grave error del meta Fran, pero Britos, a 14 minutos del final, empataba la contienda. Armengol, en el 90', marcaba el 3-2 en un final de locura. Con aquel triunfo, el Xerez CD era séptimo a un punto del play-off de ascenso a falta de cinco jornadas, objetivo que finalmente no consiguió.