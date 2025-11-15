Racha contra racha: el Xerez CD reta al Lorca en Chapín

¡Partidazo a la vista! Dos rachas y un objetivo, ganar para seguir soñando. El Xerez CD reta este domingo (18:00) en Chapín al Lorca Deportiva, uno de los equipos más en forma del Grupo 4 de Segunda RFEF con cuatro victorias consecutivas, cinco jornadas sin perder y protagonizando una importante escalada en la tabla. Choque de trenes, una cita de alto voltaje. El Deportivo, que encadena seis encuentros sin conocer la derrota y que igualmente ha ido creciendo con el paso de los encuentros, aspira a doblegar al cuadro murciano a base de emplear sus mejores armas hasta el momento, seguridad defensiva, trabajo colectivo, saber golpear en el momento justo y respaldo de la grada. La lluvia puede deslucir el espectáculo, pero es un compromiso de esos que nadie se quiere perder.

El equipo de Diego Galiano dio el pasado domingo en Totana otro golpe de autoridad al imponerse por 0-1 a La Unión, uno de los gallitos del grupo, con un gol de Ismael de penalti en uno de sus encuentros más completos de lo que va de curso, se ha colocado tercero y no quiere salir de los puestos de play-off. Además, este sábado ha sido aplazado el Recreativo de Huelva-UCAM por el temporal y ninguno de los dos conjuntos le podrá superar de forma momentánea en la tabla. Su rival también llega con la moral reforzada, aunque con menos tiempo de descanso y para recuperar. El miércoles disputó ante el Puente Genil un partido aplazado en la octava jornada por la resiembra del Artés Carrasco y lo ganó con una diana de Naranjo. Los de Sebas López, que comenzaron la temporada con dudas en la zona baja, han volteado la situación y ahora forman un bloque compacto, que hace muchas cosas bien y juega al fútbol.

Josete, Ricky y Chacartegui, las bajas

Diego Galiano vuelve a contar para esta cita con las mismas bajas de la jornada pasada, Josete, en la recta final de su recuperación, Ricky Castro, que se ha resentido esta semana de sus problemas musculares, y Chacartegui, con una fascitis plantar que le está dando más lata de la deseada. Están citados todos los futbolistas disponibles del primer equipo y el once también puede ser prácticamente el mismo que jugó en el Juan Cayuela, con Ángel de la Calzada en la portería, Javi Rodríguez, Guille Campos, Moi y Leo Vázquez en defensa, con Adri Rodríguez e Ismael en la medular, con Mati Castillo, Jaime López y Charaf por delante y Moussa Sissokho en ataque.

El Lorca Deportiva lo normal es que realice algunas rotaciones respecto al once que venció el miércoles al cuadro pontano, ya que sus futbolistas acumulan mucha carga de minutos y de forma especial esta semana, en la que van a disputar tres encuentros. Gabri López, Juanma Acevedo y Naranjo son los más utilizados, pero dada a importancia del envite es más que probable que sean titulares los tres. Los lesionados han mejorado, pero el técnico Sebas López no es partidario de forzar a ninguno si no está al cien por cien.

Medidas de seguridad

La jornada dominical se espera inestable y en Chapín un gran número de aficionados, por lo que el club ha emitido un comunicado para recordar a todos los seguidores algunas medidas a seguir. La entidad detalla que "está prohibido el acceso al estadio con cualquier tipo de elemento punzante, como paraguas de golf o de punta metálica y sí están permitidos los plegables, tal y como recoge el Artículo 20-B de la Ley del Deporte".

Igualmente, recuerda a los seguidores que "dado el aumento de aforo en los últimos partidos, recomendamos a todos los xerecistas acceder con antelación al Municipal de Chapín, ya que por indicaciones de la UPR, se reforzarán los controles de acceso, lo que podría ralentizar la entrada al estadio" y recuerda que "las puertas estarán abiertas desde una hora antes del inicio, por lo que aconsejamos acudir con tiempo suficiente para evitar perderse los primeros minutos del partido".