Checa: "Tras el 0-1 nos ha faltado defender y atacar como equipo"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, ha lamentado cómo se ha dado el empate de su equipo en Estepona, acaecido en el tiempo de descuento después de que Santisteban adelantara a los azulinos en la segunda mitad al poco de saltar al campo. El entrenador azulino, no obstante, considera el empate justo, no ha querido valorar si hubo falta a Misffut en el inicio de la jugada del 1-1 y sí dejó una frase lapidaria: "Tienes que estar muy mal para no levantarte en el descuento y defender esa jugada".

Pregunta.¿Sabor agridulce tras sufrir el empate en el descuento?

Respuesta.Viendo cómo ha transcurrido el partido ha habido momentos para los dos equipos, ha sido igualado, con propuestas bonitas para el espectador, para hacer daño al contrario y creo que en muchas partes del partido hemos sido superiores, pero también en otras lo han sido ellos, así que creo que el resultado es justo. Es verdad que te meten en el último minuto y parece que has perdido dos puntos, pero lo más justo es el empate.

P.¿Ha visto falta sobre Misffut en la jugada del empate?

R.Son acciones muy difíciles, es difícil ser árbitro, yo me quedo con el trabajo del grupo y no voy a ponerme a hablar del árbitro, si ha sido falta o no se habrá visto claramente, pero nosotros hemos defendido mal esa jugada porque aunque haya sido falta nos tenemos que levantar rápido y tenemos que defender bien la jugada y el área, ha sido un cúmulo de malas decisiones que nos ha costado el gol. Pero creo que el partido ha sido igualado, en la primera parte hemos tenido momentos buenos y malos y en la segunda quizá sí hemos sido superiores, les hemos hecho daño cuando robábamos y ellos a la desesperada y colgando balones pues han conseguido empatarnos el partido, cuando menos lo merecían, pero en el transcurso de los 90 minutos el resultado es justo.

P.Increíble lo de la afición. Parecía esto Chapín.

R.Nos hacen sentir como en casa allá dónde vayamos, es un lujo poder vestir esta camiseta y estar arropados por una afición como esta, aquí no jugamos con la presión de los tres puntos, sino también con la presión de que tenemos mucha gente detrás, que todos somos muy ambiciosos y que estamos más cerca del objetivo, que no es otro que el de la permanencia.

P.¿Da por bueno el punto?

R.No lo doy por bueno porque siempre quiero ganar, pero lo más justo es el empate, hay que ser sinceros, ellos en la primera parte han tenido un par de estrategias muy buenas, nosotros no hemos tenido ocasiones claras excepto la de Nané y en la segunda hemos sufrido cuando han colgado balones en los últimos cinco minutos. Me voy con el sabor de saber que he perdido cuatro puntos en el descuento con el Estepona.

P.¿Cómo ve al Estepona?

R.Un equipo hecho para ascender, con muy buenos jugadores, que tiene la presión de tener que ganar todos los partidos, que tiene ahora una propuesta diferente al del anterior entrenador y están haciendo daño a los rivales, están trabajando muy bien, se nota. Es cierto que ha tenido un calendario con el FC, UCAM ahora nosotros y no han sacado todos los puntos psoibles, pero van a pelear por los puestos de play-off de ascenso porque está hecho para eso, si no sería un fracaso total.

P.¿Qué le ha faltado al equipo tras el 0-1?

R.Aparte de tranquilidad, nos ha faltado hacerles más daño, había que ir a por el segundo y estábamos defendiendo a la desesperada, haciendo muchas faltas cuando ellos estaban colgando balones, llegábamos tarde a las ayudas... Nos ha faltado defender como equipo y atacar como equipo, pero sobre todo en los últimos minutos podíamos haberles hecho más daño porque ellos dejaban muchos espacios a su espalda y teníamos que haberlos aprovechado y no hemos sido capaces, ni incluso de defender con balón, que había espacio para hacerlo.

P.Ramón y Misffut han acabado tocados. ¿Qué tienen?

R.Son lances del fútbol y es normal que haya contactos. Han sido jugadas limpias, se ha podido pitar falta o no, eso ya es decisión del árbitro y ahí no voy a entrar yo, cada uno que juzgue lo que vea. Pero lo que está claro es que si el árbitro no pita nos tenemos que levantar a defender esa jugada. Tiene uno que estar muy mal para que en el último minuto no te levantes y defender. Entiendo al futbolista, que si está mareado y no se levanta es porque no podía y más viniendo de Misffut, que tiena corazón y empuje. Esa jugada sin él la hemos defendido mal y tenemos que corregir eso.