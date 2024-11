Malas noticias para el Xerez CD: pierde a su máximo goleador para jugar contra el Deportiva Minera

Malas noticias para el Xerez CD. A la baja ya conocida de Iago Díaz, que va a estar aproximadamente un mes alejado de los terrenos de juego por una rotura muscular en el isquio de la pierna derecha, se une ahora la de otro de los 'intocables' de José Carlos Romero 'Checa'. El Xerez CD no va a poder contar con el delantero centro Nané. El punta, autor del gol de la victoria de los xerecistas frente al Águilas, llevaba varias semanas aquejado de unas molestias en una rodilla, que han derivado en una bursitis y en la acumulación de líquido, por lo que tiene que parar unas semanas. El delantero se va a someter a pruebas médicas, que serán las que determinen el alcance exacto de la lesión y el tiempo de recuperación.

Para Checa se trata de una baja muy sensible, ya que el delantero de Belmez había jugado los once partidos de liga partiendo siempre con dorsal de titular, aunque sólo en los dos últimos compromisos contra San Fernando y Águilas disputó los 90 minutos, siendo sustituido en los nueve anteriores. El delantero acumulaba 680 minutos en los que había anotado tres goles, dos en el partido contra el Juventud Torremolinos y el de la victoria desde los once metros contra el Águilas que sirvió para que el Xerezx CD cortase una racha de cinco encuentros sin ganar.

De este modo, Checa se va a ver obligado a realizar dos cambios obligados con respecto al equipo que partió de inicio contra el Águilas la pasada jornada en Chapín. El primero será el de Iago Díaz. El atacante jugó contra el Águilas en la banda derecha y en esa demarcación podría tener su momento Sergio López, Adri Valiente o bien Ricky, que ya está recuperado de su lesión y además de entrar en la convocatoria podría regresar al once. La baja de Nané, que contra el Águilas jugó en la banda izquierda, la podría suplir Charaf -que ya jugó en esa zona en San Fernando- Diego Domínguez, lo que abriría la puerta de la titularidad a David Santisteban.

Qué es una bursitis

La bursitis de rodilla es una afección en la que se inflaman uno o más de los pequeños sacos llenos de líquido que están cerca de la articulación de la rodilla. Estos sacos se denominan bursas, que tienen como función reducir la fricción y amortiguan los puntos de presión entre los huesos y los tendones, los músculos y la piel cerca de las articulaciones. Cualquiera de las bursas de la rodilla puede verse afectada por una hinchazón dolorosa, también denominada inflamación. Pero lo más frecuente es que la bursitis de rodilla se produzca sobre la rótula o en la cara interna de la rodilla, por debajo de la articulación. La bursitis de rodilla ocasiona dolor y puede restringir tu movilidad. El tratamiento suele incluir una combinación de técnicas de autocuidado y tratamientos médicos para aliviar el dolor y la inflamación.