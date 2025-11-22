Duelo por el play-off de ascenso entre Yeclano y Xerez CD

El Xerez CD afronta este domingo en Yecla una de las salidas más complicadas de la temporada. El Deportivo, que tiene un calendario bastante duro en este segundo tramo de primera vuelta, se mide en La Constitución (17:00 horas) a un Yeclano que todavía no ha encajado un gol en su estadio, en el que además ha sacado adelante cuatro de sus cinco compromisos, siempre con el 1-0 por bandera, salvo el empate sin goles frente al Lorca Deportiva en el derbi murciano de la cuarta jornada de liga.

¿Será el Xerez CD el primero en marcar en el coqueto estado murciano? El Deportivo no es, ni por asomo, de los equipos más goleadores del Grupo 4, pero curiosamente lejos de Chapín 'ha mojado' en todos sus desplazamientos salvo en el 0-0 de Águilas. Además, los azulinos están fuertes a domicilio y han puntuado en todas sus salidas excepto en la primera jornada, cuando cayó 2-1 frente al Puente Genil en el campo maldito del Manuel Polinario.

Así que si el Yeclano está fortísimo en casa, el Xerz CD también lo está cuando actúa como visitante. A priori, se va a ver un partido atractivo y con todos los alicientes. Además, el conjunto de Diego Galiano defiende su puesto de play-off de ascenso -es quinto con 18 puntos- frente a un Yeclano que es octavo con un punto menos; y ambas escuadras llegan al choque tras ver cortadas sus buenas rachas de resultados la pasada semana: el Deportivo al caer en Chapín frente al Lorca y los de Yecla después de sucumbir contra todo pronóstico ante el Almería B.

Altas y bajas

Diego Galiano pierde para este partido -y también para el siguiente contra el Real Jaén- a Adri Rodríguez, mientras que Josete no llega a tiempo y una semana más se queda fuera de la convocatoria. Se espera que el defensa esté ya listo la próxima semana frente a los jiennenses, al menos para entrar en la lista después de perderse los cuatro partidos anteriores además del de este domingo en Yecla. Tampoco está disponible Manu de la Lama, que arrastra problemas en el pubis, siendo el único jugador de la plantilla junto a Mancheño que no ha debutado.

La buena noticia para Galiano es la total recuperación de Ricky Castro, que va a volver tras perderse los partidos contra La Unión y Lorca Deportiva; y también regresa a la convocatoria Felipe Chacartegui, aunque el lateral izquierdo no está todavía para recuperar la titularidad.

Novedades en el once

El técnico baraja realizar varios cambios con respecto al equipo titular que formó frente al Lorca. Se da por segura la vuelta de Ricky al once, ocupando el lateral izquierdo en lugar de Leo Vázquez, mientras que Javi Rodríguez seguirá en el lateral derecho. En el centro del campo, la principal duda es ver quién suple a Adri. Galiano sopesa la opción de Bless o bien retrasar a Jaime López y meter a Hugo Díaz en la mediapunta. Charaf e Ismael son intocables en la medular, así como Mati Castillo, que podría cambiar de banda y pasar a la derecha. El otro cambio en el once del Deportivo será en punta, con Nané recuperando la titularidad en lugar de Moussa Sissokho.

El equipo azulino viajaba este sábado a la capital de Murcia, donde hace noche desplazándose este mismo domingo a Yecla para estar en La Constitución un par de horas antes del inicio del encuentro. El partido lo dirige el colegiado alicantino Juan José Lidón Rocamora, de no muy buen recuerdo para los locales.