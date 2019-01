Adri, defensa del Xerez DFC: "Hemos ganado intensidad y los resultados están llegando"

Adri Rodríguez lleva dos temporadas en el Xerez DFC, es el comodín de Pepe Masegosa en labores defensivas y el futbolista que más partidos y más minutos ha disputado en estas dos últimas campañas y su rendimiento siempre es notable tanto en el centro de la zaga como en la medular. Confiesa que se encuentra muy a gusto en la entidad pero que él "siempre he sido pivote y me encanta. Además, en campos grandes como Chapín o el Ciudad de Lepe el domingo me siento mucho más cómodo".

El equipo ha abierto 2019 con dos victorias consecutivas (Utrera y San Roque) y esos seis puntos "nos han reforzado la confianza, el estado de ánimo del equipo es bueno y a ver si podemos alargar esta dinámica tan positiva".

Tras el parón de Navidad, al Xerez DFC se le ve otra cara. El xerecista considera que "lo único que ha cambiado es la intensidad en el campo porque las ganas de hacerlo son las mismas y el trabajo también es el mismo. Todos queremos y queríamos antes pero la pelota no siempre entra".

El pasado domingo en Lepe ante el San Roque, los azulinos realizaron un buen partido ante un rival que estaba llamado a estar en la parte alta de la tabla. Adri cree que "nos salieron las cosas bastante bien. El encuentro fue muy intenso físicamente, el equipo trabajó muchísimo y eso que habíamos jugado el lunes y habíamos tenido un día menos para recuperar. Sacamos adelante el partido son solvencia, por un resultado abultado".

Este fin de semana, el futbolista xerecista se medirá a su exequipo, el Arcos. Admite que "llega en un momento malo de la temporada", pero advierte que "cuando pisen el césped se les olvidará todo, querrán sumar los tres puntos igual que nosotros. Jugamos en casa y tenemos que sacar adelante el encuentro".

El partido ha sido declaro por la entidad medio día del club. Adri no es de los que piden mucho a la afición porque "pedirle más es imposible, siempre está ahí animando. Lo único que le digo es que siga como hasta ahora, apoyando al máximo, y le doy las gracias por estar con nosotros en cualquier campo".