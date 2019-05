Adrián Gallardo se despide del Xerez DFC "agradecido y como un xerecista más"

Adrián Gallardo se ha despedido del Xerez DFC "agracedido y como un xerecista más". El delantero se marcha al Europa FC de Gibraltar, explica que le ha costado mucho tomar la decisión pero que "no podía rechazar una oferta de este tipo" argumentado motivos profesionales, laborales y familiares.

El ariete desveló que "me reuní con Edu el miércoles pasado después de recibir una propuesta del Europa y le dije que el año no había sido fácil para mí. He tenido muchos altibajos y muchas exigencias. Sabía que la próxima temporada iba a ser más exigente aún y no podía rechazar la oportunidad de jugar en otra Liga que me permitía compatibilizar el fútbol con mi trabajo y la familia. Lo más honesto era explicarle que no iba a tener el compromiso que me iban a pedir".

Se marcha con "palabras de agradecimiento al xerecismo y a la directiva. Llevo más de catorce años como profesional y nunca me he encontrado una directiva tan honrada, el club está creciendo y está haciendo las cosa bien".

Agradecido "No es fácil encontrar un vestuario tan unido ni a una directiva tan honrada, eso significa que este club está creciendo y haciendo las cosas bien"

Igualmente, quiso "dar las las gracias a todos los compañeros que he tenido, todos me han mostrado su cariño y me han dicho muchas cosas bonitas. No han parado de mandarme mensajes y se me han saltado hasta las lágrimas por cómo me han despedido, eso es lo queda después del fútbol, los compañeros. Pueden decir que soy mejor o peor futbolista pero me quedo con que digan que era buena persona. El vestuario es muy bonito, es muy difícil de encontrar un vestuario tan unido".

Edu Villegas fue su valedor, le trajo al club y "le estaré agradecido siempre. Apostó por mí, me ha entendido y me ha hecho, dentro de su trabajo, las negociaciones lo más fáciles posibles".

Con el Xerez DFC dentro, Gallardo se siente "un aficionado más, voy a seguir al Xerez y vendré los domingos a todos los partidos que pueda. A la afición también le estoy agradecido por su apoyo, espero que hayan disfrutado con mi profesionalidad y con mis goles".

La decisión que ha tomado no ha sido "nada fácil porque la pasada temporada vine aquí perdiendo muchas cosas. Tenía metas en Segunda B con el Sanluqueño, pero lo había hablado con Edu, quería jugar aquí en el Xerez, lo conseguí y ahora era pensar que tenía que marcharme después de lo que me había costado. Son situaciones que se dan en la vida, algo que no podía rechazar. Ya uno no tiene veinte años, tenía que mirar por mi futuro laboral y mi familia. Creo que era la mejor opción".

Su peor día como azulino fue "el que vivimos todos después de ganar al Gerena con el triunfo del Algeciras" y su momento más emotivo, "el día que me puse por primera vez la camiseta del Xerez en Arcos, ganamos y marqué. Eso y mis compañeros, lo mejor. De todos modos, cada momento que he vivido aquí ha sido especial. No es un adiós, es un hasta pronto y forza Xerez".