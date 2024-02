"Todavía no hemos hecho nada, pero entrar en play-off motiva"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, valoró de forma muy positiva la victoria de su equipo en Chapín ante el Sevilla C por 2-1, ya que los tres puntos además han colocado a su equipo en zona de play-off. Se ha mostrado orgulloso del trabajo realizado por sus jugadores, ha destacado la gran segunda mitad que han realizado, espera que les refuerce mentalmente, ha destacado el estreno de Álvaro Garrido y restado importancia al penalti fallado por Cheikh en el tramo final del choque.

–Por fin el equipo ha logrado romper la racha de empates y además se ha metido en play-off...

–Nos ha venido muy bien después de cuatro empates, que dos de ellos podían haber sido victorias porque fuimos superiores. El equipo salió mejor que otros días, nos adelantamos, el Sevilla cambió un poco tácticamente la salida y nos costó un poquito. No es que metiéramos el equipo atrás, es que el rival también juega. Me quedo con que llevamos once partidos sin perder y con que el equipo está creciendo. Después de cuatro empates te entran las dudas, en el fútbol profesional aparecen cuando los resultados no llegan y haces cosas para ganar.

–Estoy muy contento porque, además, mi cuerpo técnico me dio una idea para ese cambio táctico en la segunda parte y creo que acertamos. Me da lástima que acabe el partido con un resultado tan corto porque debió ser mucho más amplio. La gente decía que llegábamos cansados a las segundas partes y no sé cuantas ocasiones hemos tenido al final. Ilias corría como un animal en el minuto 93, Martínez ya sabéis como es... Pero esto es fútbol, es muy importante la cabeza y te da coraje porque ellos trabajan bien y no han logrado esas victorias determinantes. Insisto, estoy muy orgulloso de mi equipo porque salió en la segunda parte igual que el día del Bollullos, con la intención de ganar y no era fácil. Cuando vas ganando 1-0 y das un pase atrás o pierdes un balón es complicado porque oyes el runrún. Son chicos jóvenes y debemos de apoyarles hasta el pitido final.

–Teté fue titular y acabó en banda...

–Hicimos variantes, cambiamos a dos líneas de tres y mejoramos mucho, robamos mucho y estuvimos más cerca. Ellos tienen un buen equipo, le tenía mucho miedo a este partido porque nunca sabes con qué bloque te vas a encontrar con los jugadores que suben y bajan. Insisto, estoy muy contento con los once encuentros que llevamos sin perder, algo que es muy difícil en esta categoría. El gol de ellos fue una lástima, aunque ahí tenemos que mejorar. Que te haga un gol un filial a balón parado y ganando 1-0 es para hacérselo mirar. Mario dice que el sol le estaba dando muy fuerte y que casi nadie vio el balón... Hay que seguir, todavía no hemos hecho nada, aunque ya estamos en play-off después de perder el Bollullos y eso motiva. Ahora, a descansar y a pensar en la guerra que tendremos el domingo en El Palma.

–Ha debutado Álvaro Garrido, el último fichaje, ¿cómo le ha visto?

–Me ha encantado, ya me agradó en el último entrenamiento. Le conocía y me gustó. Además, sabe, vive el fútbol, tiene experiencia y nos faltaba su pillería en el campo. Ha salido y ha estado rápido, ha provocado faltas y nos va a dar. Es cierto que cuando un jugador llega a un club nuevo siempre está más motivado y las primeras sensaciones siempre son buenas y lo han sido. Estamos muy contentos, la cuestión es generar competencia y sumar. Jaime ha salido otra vez y parece que lleva 300 partidos en Tercera. El equipo ha hecho una segunda parte muy buena y nos vamos con la sensación de haber sufrido más de lo normal, pero así somos nosotros, un club sufridor, una plantilla sufridora y un entrenador sufridor. Esperamos sacar esto adelante.

–¿Entrar en play-off va a reforzar mentalmente a la plantilla?

–Sí. El equipo no está en su mejor momento con balón y las dudas de los resultados se nota, pero hemos sacado corazón, entrega, garra, ganas y es un orgullo llegar al minuto 95 atacando y con la gente hacia adelante, que me voy a volver loco. Creo que debimos elegir otras situaciones mejores, pero es fútbol. Después de dar la enhorabuena a los chicos toca preparar el encuentro frente a La Palma. Aquí le ganamos 4-1, la gente decía que no era de los mejores y ya dije que me gustó. Firmamos a Teté y han seguido creciendo. Ganar 1-3 en el campo del Bollullos no es fácil, el Bollullos ha perdido pocos partidos en casa.

–¿Cómo se encuentra Cheikh después de fallar el penalti?

–Necesita el gol, pero le sacaremos rendimiento. Él suma siempre, siempre entrena bien y es de los nuestros. Ahora está mal, le dejaré que descanse y ya hablaré con él. Cualquiera puede fallar un penalti, aunque la lástima es que provocó luego una jugada de ellos y si hubiese pasado una tragedia, la cara de tonto que se nos queda... Hay que apoyarlo, todos los que han salido desde el banquillo me han gustado, han sabido jugar el partido.

–La clasificación se aprieta, pero el Ciudad de Lucena sigue a su ritmo...

–Los números que está haciendo son difíciles de hacer, están trabajando muy bien porque aquí nadie te regala nada. Además, también en algunas ocasiones les habrá sonreído la fortuna y nosotros no la tenemos en ninguna semana, siempre nos cuesta ganar. Estoy mentalizado y preparado para luchar hasta el final, vamos a llegar muchos equipos muy justos de puntos y espero que el nuestro sea uno de los que entre.