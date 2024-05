Alberto Durán, central del Xerez DFC: "No nos ponemos techo, que venga lo que tenga que venir"

El Xerez DFC logró con su triunfo (1-0) ante el Conil en Chapín atar la fase de ascenso a Segunda RFEF. El gol de Teté en los compases finales permitió a los azulinos amarrar su primer objetivo del curso a falta de dos jornadas para el final de la competición frente a un rival que se jugaba la vida porque aún no tiene atada la permanencia.

Alberto Durán, central xerecista, volvió a ser titular, se ha mostrado feliz por la victoria y por el objetivo y, ahora, no renuncia a nada, ni a seguir escalando en la tabla ni al ascenso, aunque admite que no va a ser fácil.

El central admite que les costó ganar y resalta sobre el choque que "sabíamos el planteamiento que iban a realizar, el mismo de todos los equipos que vienen aquí últimamente, sabíamos que sería un encuentro parecido al del Cabecense, que iba a ser muy físico, que teníamos que darle ritmo, que tocar rápido y no entrar en el juego que ellos buscaban y nos costó un poco. De todos modos, también es verdad que estamos en una semana atípica por los tres partidos, estamos con las piernas un poco más cansadas, pero, al final, como siempre el equipo respondió y nos quedamos con los tres puntos".

David Sánchez, técnico azulino, se mostró muy crítico y enfadado con sus jugadores por el partido. Durán encaja las críticas: "Él siempre intenta dar una vuelta de tuerca más al equipo porque sabe lo que hay dentro y lo que podemos dar y es verdad que no hicimos nuestro mejor partido, pero hay que quedarse con el triunfo. Lo intentamos hasta el final y marcamos a balón parado, que es importante en esta categoría y hay que seguir".

El camino hacia el play-off del Xerez DFC no ha sido fácil. El de Jédula llegó antes del cierre del mercado en enero y no estuvo en los peores momentos de una temporada muy dura en su primer tramo. Sabe lo pasó y ahora argumenta que "toca disfrutar de estos momentos buenos, porque en la primera vuelta, aunque yo no estaba, sé que lo pasaron muy mal y el fútbol es así, estamos felices. Nos encontramos en una buena dinámica, tenemos muy buen grupo, ello se refleja en el campo y vamos a por el play-off con todo".

Restan todavía dos encuentros para el final de liga, los xerecistas pueden escalar en la tabla y no renuncian a nada: "Con este formato de play-off, te da un poquito de chance la clasificación por la vuelta en casa, pero son partidos totalmente diferentes a los que hemos jugado, es una miniliga por así decirlo y cuanto más alto termines, mejor. De todos modos, vamos partido a partido y que venga quien tenga que venir".

A la hora de decantarse por un rival en la primera eliminatoria de ascenso, el zaguero resalta que "me da igual. Además, el míster siempre nos inculca que, aunque analizamos al rival y le conocemos, debemos fijarnos y preocuparnos por nosotros mismos. Al final, da un poco igual, tenemos que hacer nuestro juego" y también subraya que "no nos ponemos techo, que venga lo que tenga que venir".

Durán volvió a ser titular tras recuperar su puesto en Cartaya, escenario en el que formó pareja con Oca, y se encontró "bien, aunque terminé cansado, regular. Me hice un poco de daño en el aductor y tuve que pedir el cambio, no estaba al cien por cien. Espero que no sea nada grave".