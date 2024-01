Alberto Durán: "Mis compañeros entrenan como bestias y les duele esto, los frutos llegarán"

Alberto Durán firmó por el Xerez DFC hace dos semanas para reforzar la defensa y desde que llegó se ha hecho con un puesto en el centro de la zaga. Debutó en el Polinario ante el Salerm Puente Genil (1-1) y el domingo repitió titularidad en Chapín frente al Bollullos (0-0) para reencontrarse con su afición hasta que se marchó el pasado curso a Salamanca. El jedulense ha destacado el trabajo realizado por el equipo en ambos encuentros, al tiempo que ha lamentado la falta de gol, que les ha privado de haber conseguido un botín mayor en su lucha por meterse de en los puestos de play-off en el Grupo X de Tercera RFEF. Los azulinos siguen sextos con 29 puntos, los mismos que tiene ya el Córdoba B y siguen a dos del Bollullos, que es sexto con 31.

Durán admite que "acabamos el partido con la sensación de que, especialmente en la segunda parte, nos faltó un poco de acierto y en la primera, al principio, en la zona de creación también nos faltó un algo de velocidad. De todos modos, aún así, tuvimos el balón y un par de ocasiones. Tras el descanso, cambiamos y dimos lo que nos pedía el cuerpo técnico, velocidad en la parte de atrás, llegadas, centros, embotellarlos... Creo que en el segundo tiempo estuvimos bien, pero no tuvimos esa suerte que hay que tener a veces de cara al gol".

Bajo su punto de vista, al Xerez DFC le faltó frente a los condales acierto, pero también matizó que "por muy bien que lo hagas, a lo largo de un partido siempre hay muchas cosas que corregir y que mejorar, pero la suerte influyó en algunas ocasiones. El palo de Pablo, algunas de las de Cheikh, la mía que se fue arriba... Creo que tendríamos problemas si no generásemos oportunidades, cuando las creas el trabajo está hecho y es el camino".

El Bollullos se limitó a hacer su partido y desde el principio se dedicó a perder tiempo. Alberto subrayó en ese sentido que "desde el principio intenté avisar al árbitro, en parte sabíamos a lo que venían. Es verdad que se ha perdido mucho tiempo y me dijo que él no podía hacer nada, aunque creo que un poco sí podía haber hecho. No digo que vaya a sacar amarilla a todos, pero sí advertirles verbalmente porque si le das pies a algo, ellos al final hacen su juego. En casa es lo que vamos a tener, todos los rivales salen el potencial que tenemos, lo que presionamos arriba, y hay que saber lidiar con ello y seguir trabajando".

El equipo acumula diez jornadas sin perder, pero los últimos cuatro empates le están lastrando y les han impedido colocarse en play-off. El azulino lo admite: "Es lo que nos falta, en el vestuario lo sabemos porque entramos bastante hundidos después del partido. Lo único que puedo pedirle a mis compañeros es que sigan insistiendo porque entrenan como bestias, que disputan, que van y eso es porque les duele esto, que es lo importante. El trabajo se está haciendo y así, los frutos tarde o temprano llegarán".