Álex Padilla y Antonio Quirós son los capitanes de Xerez DFC y Xerez CD, respectivamente. Los dos han compartido vestuario, han militado en los dos equipos y ambos viven situaciones similares. Esta temporada no está siendo la suya. Apenas tienen minutos, sus problemas laborales les han llevado a plantearse dejar el fútbol, les toca portar los galones desde fuera y siempre están dispuestos a dar la cara cuando sus compañeros les necesitan y cuando la afición necesita también conocer el sentir del vestuario.

En el partido de la primera vuelta, Quirós no jugó por el bautizo de su pequeño y Padilla fue titular en La Juventud con Masegosa en el banquillo, en una cita que terminó en empate a cero.

Ambos, tras los triunfos ante Espeleño y Lebrijana, apuestan por un derbi deportivo, lo afrontan con total naturalidad, se centran en sumar los tres puntos, se desean lo mejor a partir del sábado y a no prestar atención "a lo que piensan algunos que no representan a nadie y perjudican más que ayudan".

Padilla tenía protagonismo con Pepe Masegosa pero desde la llegada de García Tébar está jugando poco. Algo similar le sucede a Quirós. Arrancó la temporada a buen nivel, era el máximo goleador del equipo con tres dianas con Juan Pedro Ramos pero con la llegada de Nene Montero perdió la titularidad y hasta se quedó muchas jornadas fuera de las listas de convocados.

Padilla lamenta "no estar en el mejor momento personal en cuanto a minutos pero somos jugadores de club y por encima de nosotros está el club, así que hay que aguantar el tipo. Seguro que a Antonio le pasó igual que a mí. Yo grité el gol de Juan el domingo igual que el Kolectivo que estaba al lado mío y me alegré como el primero. Ese momento de euforia no lo pierdo, incluso recrimino a algunos compañeros que no lo hacen. Luego está claro, me paro a pensar que no juego. Los futbolistas somos egoístas, queremos jugar y siempre pensamos que la culpa es del entrenador pero como capitán hay que dar ejemplo siempre y eso es innegociable".

Por su parte, 'Chino' explica: "Cuando se es capitán se es para todo, en las buenas y en las malas. Tenemos que ejercer jugando y sin jugar, dentro y fuera del campo, fuera hay muchas veces más problemas que dentro".

Ambos, con problemas laborales tienen que hacer malabarismos y pedir mil favores para poder entrenar, se consideran futbolistas de club ante y todo y a nivel deportivo creen que tanto Xerez DFC como Xerez CD llegan en su mejor momento de la campaña.

Padilla recuerda la trayectoria "tan positiva que llevamos. Nos hemos metido arriba, llevamos tres victorias seguidas y encadenamos veintisiete jornadas sin perder. El objetivo es seguir sumando, hemos ganado confianza con Andrés y ahora estamos logrando más triunfos, que es lo que nos faltaba con Pepe".

Quirós también apunta: "Desde que llegó el nuevo entrenador hemos mejorado y llevamos siete puntos de nueve. Con Calle el equipo está recuperando las sensaciones. El equipo está mejor, jugamos de forma distinta a la de Nene y, poco a poco, se está viendo lo que él quiere. A nivel físico, estamos también algo mejor pero es complicado. No me quiero lamentar de todo lo que nos pasa pero, desde mi punto de vista, demasiado estamos haciendo. De todos modos, en estos partidos, aunque no estés bien, te pones. En este tipo de partidos vas a dar el doscientos por ciento seguro".

Padilla espera un derbi "sin problemas, como los anteriores. No me gustan las redes sociales y no quiero saber nada, lo que me importa es lo que piensa mi gente cercana y la que me quiere. Lo que piensa gente que no respeta a nadie no me importa porque no nos representa. Quiero que llegue el sábado e intentar ganar. En ningún derbi han habido problemas en el campo, nos respetamos y debe haber deportividad".

El lateral del Xerez CD subraya que "tengo amigos en ese equipo y no quiero problemas con nadie. Eso sí, estoy deseando que llegue el sábado y quiero ganar este partido como todos. Debe haber deportividad y luego, disfrutar de mi familia en Semana Santa".