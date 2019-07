Álex Padilla ha renovado contrato con el Xerez Deportivo FC por dos temporadas y la próxima campaña jugará en otro equipo en calidad de cedido con el objetivo de tener minutos de juego y así regresar el curso 2020-21 a la plantilla azulina, en la que ha estado desde la fundación del club hasta ahora.

El futbolista jerezano, de 26 años, desveló su decisión en rueda de prensa, en la que explicó que tras la destitución de Pepe Masegosa y la llegada de Andrés García Tébar perdió protagonismo en el equipo, y cuando acabó la temporada se reunió con Edu Villegas, que le comunicó que el club le daba la libertad de decidir si continuar. El director deportivo también le expuso la opción de renovar y salir cedido un año, "posibilidad que fue la que me ilusionó otra vez de nuevo porque yo tengo un cordón umbilical con este club y con este escudo que no podía cortar de raíz porque son muchos sentimientos, son muchas cosas las que siento".

Dicho y hecho, Padilla ha optado por "continuar dos años más en el club y salir cedido un año para disputar los minutos que no tengo aquí y eso para mí ha sido la mejor decisión que puedo tomar", dando las gracias a Edu Villegas "porque ha sido una idea suya", ya que "mi idea en principio era no continuar pero él me abrió las puertas a seguir en el club aunque sea un año aparte".

Para el carrilero jerezano, lo importante es "tener la posibilidad de volver, que es lo que de verdad quiero: seguir aquí y defender este escudo".