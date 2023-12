Álvaro Martínez, el faro del Xerez DFC, le pide a 2024 "muchísimas victorias y que se cumplan los objetivos"

Álvaro Martínez forma junto a Rafa Parejo la pareja preferida por David Sánchez en la medular del Xerez DFC. El mediocentro murciano se ha convertido en el faro del conjunto azulino. Ha disputado 14 encuentros, siempre como titular, y sólo se ha perdido dos partidos, el primero por una sanción que arrastraba desde el pasado curso frente al Salerm Puente Genil (0-0) y el de la novena jornada ante el Atlético Espeleño (1-0) por sanción. Aquel encuentro, curiosamente supuso un punto de inflexión para el devenir de la liga. Desde aquel 5 de noviembre, los azulinos encadenan siete citas sin perder, el último el sábado en Chapín ante el Utrera (0-0).

Ese duro revés en Espiel desató la ira de Edu Espada, entonces director deportivo xerecista, que se despachó con unas declaraciones que no sentaron nada bien al vestuario -responsabilizó a los jugadores de la situación- y que tampoco fueron del agrado ni del cuerpo técnico -aseguraba a David Sánchez de tener poca mano dura con la plantilla- ni de la directiva, en aquel momento en una situación delicada por los resultados deportivos. Pocos días después fue destituido.

Al mediocampista, a sus 23 años, no le tiembla el pulso a la hora de convertirse en director de orquesta cada jornada y es de los que cumplen con nota. Su balance de los primeros meses de competición es positivo y asegura: "Nos vamos contentos al parón porque empezamos la temporada regular, nos costó y ahora estamos revirtiendo la situación, el equipo está en una buena dinámica, trabajando bien y este es el camino para pelear por el objetivo".

Las vacaciones siempre son una buena noticia, pero llegan con el Xerez DFC lanzado. El azulino subraya que "vienen bien para descansar y desconectar. Ahora que hemos arrancando tenemos que parar y nos pueden cortar un poco, pero vienen bien".

La despedida no fue la deseada porque "hicimos un gran partido ante el Utrera, el equipo compitió muy bien, salimos a por los tres puntos, la afición nos apoyó muchísimo durante todo el encuentro, pero no pudo ser y fue una pena. Nos hubiese gustado cerrar el año encadenando la cuarta victoria seguida".

De todos modos, también explica que "el Utrera es muy buen equipo y no era fácil, lo que sucede es que competimos muy bien y no le dejamos hacer su juego. Tuvimos siempre el balón y les sometimos durante los novena minutos. Insisto, no deja de ser un equipo que va a pelear por estar arriba".

Personalmente, las cosas le marchan bien y es feliz. "Me encuentro bien, cuento con la confianza del míster, me siento cómodo y trabajo día a para mejorar y ofrecer mi mejor nivel" y a 2024 le pide "muchísimas victorias y que se cumplan los objetivos".