David Sánchez no es partidario de las elecciones anticipadas en el Xerez DFC

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, ha realizado un repaso a la actualidad del club en la rueda de prensa después del partido ante el Utrera (0-0), espera que lleguen fichajes y también se ha pronunciado sobre las elecciones a la presidencia del club, que serán a principios de 2024. Lo tiene claro: "No queremos revuelo en el vestuario, estamos trabajando muy tranquilos y las personas que entren ya no pueden solucionar nada en el plano deportivo porque el mercado se cierra el 31 de enero". Además, fue más allá: "Si fuese xerecista estaría orgulloso del presidente y de su junta directiva al completo".

El sevillano ha detallado que "como diría mi madre, he llegado aquí hace seis meses y soy el último mono para poder opinar. El otro día, todos los integrantes del cuerpo técnico nos sentamos a hablar, analizamos los pros y los contras y lo único que sabemos es que el 31 de enero se cierra el plazo para hacer fichajes y esos movimientos en estas fechas no nos van a ayudar. Empezamos un proyecto con unas personas, lo mismo no soy objetivo porque estoy muy contento, y deportivamente los que entren no pueden solucionar y no nos gustaría un revuelo en el vestuario, que ahora estamos tranquilos". "Estamos mejor que nunca -prosigue- y los proyectos acaban en mayo o en abril, no en enero o febrero. Nos pusimos todos muy nerviosos al principio de temporada, el club viene de un descenso, entiendo perfectamente la negatividad que pueda haber, pero ahora hemos levantado la cabeza y lo que me gustaría es tranquilidad. No creo que sea el momento. Me dicen que llegan el 15 de diciembre y que van a acertar en los fichajes, perfecto, pero el 30 de enero se acaba todo".

Lanzado en sus reflexiones, también considera que "las personas que quieran ayudar pueden hacerlo desde fuera y luego, en abril o en mayo, si tienen que entrar y ayudar al club o ser los responsables, tienen tiempo para todo. Esa es mi forma de verlo y no sé si el presidente o su junta directiva van a matar porque quieren irse, ese tema no lo he hablado con ellos, lo he hablado con mi cuerpo técnico. Estamos muy a gusto y nos gustaría mantener esta tranquilidad. No nos gustaría ver en febrero o en marzo, a pocas jornadas de acabar la liga, caras nuevas, es innecesario. Pero, insisto, igual no soy objetivo porque el vestuario está tranquilo y trabajamos a gusto con ellos, no nos molesta nadie. Venimos, entrenamos, nos vamos y no sabemos nada. Si eso sucede, pues que no nos den información".

Y es que sus ideas las tiene claras. "No soy xerecista como los aficionados, que este es el club de su vida y de su sangre, pero desde fuera sé lo que trabajan ellos y si fuese xerecista estaría orgulloso del presidente y de su junta directiva al completo. Vienen de un descenso y se pueden equivocar, pero sé qué echan muchas horas y quieren lo mejor para el club. He tenido muchos encontronazos muy gordos con el presidente, pero tiene toda su alma en el club y a él le da igual David, Pepito o Manolito, pero se deja la vida por su club, por sus colores. Tanto él como su junta directiva intentan dejarlo todo en el club y tengo mucha relación con todos".

Por último, concluye: "Personalmente, me siento muy a gusto y creo que se puede esperar a más adelante si hay que cambiar la gente de arriba. Las prisas no son buenas y lo importante es dejar tranquilos a los jugadores. Insisto, soy el último mono, llevo seis meses aquí y no debo opinar, pero lo hago porque creo que es lo mejor que le puede venir al club. A día de hoy, son mis hombres de confianza, les puedo expresar con total confianza todo lo que necesitamos y vuelvo a referirme a la objetividad. Soy una persona muy agradecida y conmigo se portan muy bien. Es mi opinión personal, tienen devoción por su club. Aquí hay que acabar con ellos, esto es fútbol y es que no hay más. De otra cosa no porque no he estudiado, pero de fútbol sé y de llevar a un vestuario, también. Que luego no se logran los objetivos, pues también... Pero si supiese el futuro, pues podríamos decir vamos a echar al míster, que vamos a ascender con Richarte... Estamos en el buen camino, vamos todos de la mano, hay que hacer piña y todos cometemos errores... Veo mucha transparencia, mucha calidad humana y eso es bueno para trabajar día a día".